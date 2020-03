FRF suspenda mai multe competitii sportive

Ziare.

Decizia vine dupa ce institutiile de invatamant preuniversitar vor fi inchise in perioada 11-22 martie."Luni, 9 martie, a avut loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta in contextul epidemiei de coronavirus.Avand in vedere hotararea de a inchide institutiile de invatamant preuniversitar intre 11 si 22 martie, Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori organizate de FRF si Asociatiile Judetene de Fotbal pana la redeschiderea scolilor", se arata intr-un comunicat al Federatiei In weekend, Comitetul de urgenta al FRF a dispus ca jocurile din cadrul competitiilor organizate de FRF programate pana la data de 31.03.2020 inclusiv sa se desfasoare fara spectatori.