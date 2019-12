Hagi isi continua razboiul cu FRF: "Nu ma mai vedeti acolo!"

Ziare.

com

"Regele" spune ca va ramane un suporter al echipei nationale si atat, urmand a merge la meciuri doar ca simplu spectator."Raman cu inima, un suporter, ma duc in tribuna, o sa ma vedeti in tribuna. Nu mai am nicio tangenta. Doar ca suporter ca tine, ma uit la meciuri. Nu ma mai vedeti acolo.Nu sunt suparat pe nimeni, sunt suparat doar pentru o invitatie. Nimeni nu trebuie sa ma iubeasca, nimeni nu trebuie sa tina la mine, nimeni nu trebuie sa imi dea nimic, e chestiune doar de o invitatie", a declarat Gica Hagi conform Telekomsport.Gica Hagi a intrat in conflict cu FRF dupa ce a fost "sarit" de pe lista invitatilor la tragerea la sorti a grupelor Euro 2020.El a acuzat Federatia ca l-a omis in mod intentionat, desi este poate cel mai mare nume din fotbalul romanesc. Razvan Burleanu si-a cerut scuze dupa eveniment, insa l-a si atacat pe "Rege", sustinand ca acesta a refuzat rolul de ambasador al Euro 2020 ce i-a fost propus.M.D.