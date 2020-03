Hotararile luate de Comitetul de Urgenta al FRF

Ziare.

com

In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de Urgenta compus din Razvan Burleanu - Presedinte FRF, Gino Iorgulescu - Prim-vicepresedinte FRF, Octavian Goga - Vicepresedinte FRF, avand in vedere Decretul prezidential privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si Ordonantele militare nr. 1/18.03.2020, nr. 2/21.03.2020 si nr. 3/24.03.2020, hotaraste:Dispune prelungirea tuturor termenelor prevazute in cuprinsul Regulamentului de clasificare a academiilor de copii si juniori care s-ar fi implinit in interiorul starii de urgenta (inclusiv cele privind depunerea documentatiei de clasificare si comunicarea Deciziei Comisiei de Apel cu privire la cererile de apel formulate de cluburile din Liga I).Stabileste ca depunerea documentatiei de clasificare de catre cluburi, precum si comunicarea Deciziei Comisiei de Apel cu privire la cererile de apel formulate de cluburile din Liga I vor fi considerate ca fiind efectuate in termen daca vor fi indeplinite in maxim 5 zile de la data incetarii starii de urgenta.Dispune modificarea termenelor procesului de licentiere a cluburilor pentru obtinerea licentei UEFA si a celei de Liga I, noile termene stabilite fiind urmatoarele:Sigilarea documentatiei complete de catre cluburi solicitante de licenta UEFA. Termen: 7 mai 2020Transmiterea prin curier rapid la sediul FRF a documentatiei cluburilor solicitante de licenta UEFA. Termen-limita: 8 mai 2020Transmiterea catre comisia de luare a deciziilor a raportului final intocmit de managerul de licentiere pentru cluburile care solicita licenta UEFA. Termen: 11 mai 2020Transmiterea catre comisia de luare a deciziilor a raportului final intocmit de managerul de licentiere pentru cluburile care solicita licenta de Liga 1. Termen: 18 mai 2020Perioada de functionare a comisiei de fond pentru solutionarea cererilor cluburilor care solicita licenta UEFA pentru sezonul 2020-2021. Perioada:11-15 mai 2020Luarea deciziilor comisiei de fond. Termen: 15 mai 2020Perioada de apel - cinci zile. Termen: 19 mai 2020Perioada de functionare a comisiei de apel pentru solutionarea apelurilor formulate impotriva hotararilor comisiei de fond. Perioada: 20-22 mai 2020Luarea deciziei comisiei de apel. Termen: 22 mai 2020Nota: In functie de decizia UEFA cu privire la modificarea termenului limita privind comunicare listei cluburilor care detin Licenta UEFA urmeaza a fi stabilite si alte modificari ale procesului de licentiere si termenelor limita ale acestuia.Perioada de functionare a comisiei de fond pentru solutionarea cererilor cluburilor care solicita licenta de Liga 1 pentru sezonul 2020-2021. Perioada:18-28 mai 2020Luarea deciziilor comisiei de fond. Termen: 28 mai 2020Perioada de apel - cinci zile. Termen: 2 iunie 2020Perioada de functionare a comisiei de apel pentru solutionarea apelurilor formulate impotriva hotararilor comisiei de fond. Perioada: 3-5 iunie 2020Luarea deciziei comisiei de apel. Termen: 5 iunie 2020Perioada de recurs la TAS de 10 zile. Termen: 15 iunie 2020Luarea deciziei definitive de catre TAS. Termen: 30 iunie 2020In functie de evolutia situatiei la nivel national referitoare la pandemia de COVID-19 si la decretarea starii de urgenta, prezenta decizie poate suporta modificari.