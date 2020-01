Iata reactia Federatiei Romane de Fotbal dupa aparitia stirii ca a intrat in vizorul procurorilor DIICOT

Ziare.

Potrivit sursei citate, urmarirea penala se efectueaza in momentul de fata in rem, ceea ce inseamna ca se cerceteaza faptele, posibilele infractiuni, nu persoanele. Iar acuzatiile sunt extrem de grave, de la constituire de grup infractional organizat la delapidare si evaziune fiscala!Prin intermediul unui comunicat de presa, FRF respinge, insa, acuzatiile si neaga ca la Casa Fotbalului au fost reprezentati ai DIICOT."Referitor la materialul de presa cu titlul "DIICOT a intrat in Casa Fotbalului, sediul FRF", publicat astazi, 6 ianuarie, de Gazeta Sporturilor, Federatia Romana de Fotbal are urmatorul punct de vedere:1. Reprezentanti ai DIICOT nu au fost prezenti la Casa Fotbalului si nici nu au cerut informatii sau documente asa cum se pretinde in materialul de presa.2. In materialul citat al Gazetei Sporturilor, se aduc acuzatii actualei administratii a FRF, acuzatii care sunt pure speculatii si nu au nicio baza reala.3. Federatia Romana de Fotbal reafirma ca toate operatiunile financiar-contabile si cu caracter sportiv sunt derulate intr-o totala transparenta fata de membrii afiliati si fata de autoritati. FRF are intreaga disponibilitate sa puna la dispozitia institutiilor abilitate ale statului toate documentele si informatiile in cazul in care acestea vor fi solicitate", se arata in comunicatul FRF.Conform Gazetei Sporturilor, miza acestei cercetari penale o reprezinta banii primiti de FRF de la UEFA pentru organizarea Campionatului European 2020.Vezi: Federatia Romana de Fotbal, in vizorul procurorilor DIICOT: Acuzatii foarte grave si dosar penal in rem!