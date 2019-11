Lovitura de teatru: FRF propune alte stadioane pentru EURO 2020

Ziare.

"In momentul de fata stadioanele Steaua si Arcul de Triumf sunt in grafic, astfel incat la 30 mai ele sa poata gazdui antrenamente ale echipelor prezente la Bucuresti. Avem intarzieri la stadionul Rapid, CNI a anuntat intarzierea si se incearca a fi recuperata. Insa noi si UEFA trebuie sa lucram cu realitati, cu ceea ce avem azi, asa ca cele trei baze de antrenament propuse in manualul pentru EURO 2020 trimis deja echipelor calificate sunt Mogosoaia, baza FCSB de la Berceni si stadionul Voluntari", a spus Burleanu.In cazul in care cele trei stadioane aflate in constructie, Steaua, Arcul de Triumf si Rapid, vor fi gata pana la 30 mai 2020, FRF le va putea adauga pe lista propunerilor transmisa la UEFA pentru antrenamentele selectionatelor prezente la Bucuresti la EURO 2020."Toate garantiile guvernamentale pe care ni le-am asumat la depunerea candidaturii de organizare a EURO 2020 au fost indeplinite cu exceptia uneia. Si anume regimul orelor suplimentare platite de catre UEFA. Dar avem angajamentul ca si acest lucru se va rezolva pana la finalul acestui an. Insa toata atentia noastra si a UEFA se muta acum pe Arena Nationala, pentru ca aceasta va gazdui cele patru meciuri. Iar in momentul de fata, in urma tuturor vizitelor UEFA putem spune ca totul este in grafic", a adaugat Burleanu.Presedintele nu crede ca pana la inceperea EURO 2020 calea ferata care va lega Aeroportul Otopeni de Bucuresti va fi gata si a precizat ca Primaria Capitalei trebuie sa ia in considerare achizitionarea unor autobuze noi pentru transferul suporterilor straini."Suntem in grafic cu tot ceea ce depinde de FRF si UEFA. Ne concentram acum pe Arena Nationala, dar lucram si pe planul de mobilitate, pentru ca se stiu ultimele vesti despre calea ferata, care nu cred ca va putea fi gata la termen. Dar suntem deja pregatiti impreuna cu Primaria Capitalei ca sa putem asigura transferul tuturor spectatorilor de la cele doua aeroporturi, Otopeni si Baneasa. Se va lua in considerare achizitia unor autobuze noi de catre Primaria Capitalei astfel incat suporterii sa ajunga cat mai repede la stadion, dar si in centrul Bucurestiului. Pentru ca Piata Constitutiei va gazdui cel mai mare fan zone care a fost organizat vreodata. Avem o relatie si o cooperare foarte buna cu Primaria Capitalei si am reusit sa deschidem Targul traditional de Craciun mai devreme astfel incat sa includem in tematica din acest an evenimentul tragerii la sorti a grupelor Campionatului European", a mentionat el.Burleanu si-ar fi dorit ca echipa nationala a Romaniei sa fie, sambata, in urnele tragerii la sorti a grupelor EURO 2020 care se va desfasura la Bucuresti. "Sunt dezamagit si eu de ratarea calificarii, ca orice suporter. Toti ne-am fi dorit ca maine, la tragerea la sorti, Romania sa fi fost in urna. Din fericire mai avem o sansa, iar acest lucru conteaza. Nu e un cadou primit din partea UEFA, e un drept pe care jucatorii nostri l-au castigat pe teren. Asa ca tine doar de noi sa trecem de primul meci, cel cu Islanda, care e cel mai important, apoi sa ajungem in finala, iar in final sa putem juca la EURO", a mai afirmat Razvan Burleanu.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia), Bilbao (Spania).Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Astfel, pe Arena Nationala sunt programate meciuri in zilele de 14, 18, 22 si 29 iunie 2020. Daca se califica, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.UEFA solicita celor 12 tari organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale. Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid si Dinamo, insa lucrarile au inceput doar la primele trei.Din motive juridice, lucrarile la stadionul Dinamo intarzie sa inceapa, noua arena din Soseaua Stefan cel Mare urmand sa fie construita pe un alt amplasament, cel mai probabil in locul velodromului.