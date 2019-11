Nume importante din fotbalul european, prezente la Bucuresti

Cum se va desfasura tragerea la sorti

20 de participate sunt deja cunoscute, castigandu-si biletele prin intermediul preliminariilor, alte 4 vor fi stabilite in urma play-off-ului in care va lua parte si nationala Romaniei. Tricolorii trebuie sa treaca de Islanda (26 martie) si de invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria (31 martie), ambele dueluri urmand a se disputa in deplasare.In cadrul unui eveniment special ce a avut loc vineri dimineata la Casa Fotbalului, Martin Kallen, CEO UEFA Events, a anuntat numele importante din fotbalul european care vor participa la tragerea la sorti si vor fi implicati in extragere, scrie site-ul oficial al FRF Alaturi de Giorgio Marchetti, directorul de competitii UEFA, va urca pe scena un "unprezece" de vis format din: Iker Casillas (Spania) - Philipp Lahm (Germania), John Sivebæk (Danemarca), Ricardo Carvalho (Portugalia), Marcel Desailly (Franta) - Theodoros Zagorakis (Grecia), Joao Mario (Portugalia), Karel Poborsky (Cehia), Ruud Gullit (Olanda) - Andrey Arshavin (Rusia), Francesco Totti (Italia).Toate cele 12 gazde EURO 2020 au fost repartizate dinainte in grupe. Daca trece de Islanda si apoi de castigatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, Romania se va afla in grupa C, la fel ca si o alta tara gazda - Olanda. De asemenea, Ucraina va fi repartizata in aceeasi grupa.Urnele s-au realizat pe baza performantei din grupele preliminare EURO 2020.Intre cele 20 de echipe calificate direct din preliminarii se afla si 7 tari gazda. Alte 4 vor evolua in play-off. Castigatoarea play-off-ului "B" in care evolueaza Irlanda va merge in grupa E.Castigatoarele play-off-urilor "A" si "C", in care poate fi cel putin una dintre Romania si Ungaria, de asemenea gazde EURO, vor avea mai multe posibilitati la repartizarea in faza grupelor a turneului final. Daca invingatoarea play-off-ului "C" va fi Scotia, atunci aceasta va merge in grupa D.Ucraina nu va putea fi in aceeasi grupa cu Rusia. Astfel, Ucraina va fi repartizata in grupa C, in timp ce Belgia va merge in grupa B.