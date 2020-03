O noua masura luata de FRF pentru a reduce transmiterea coronavirusului

Ziare.

Federatia Romana de Fotbal se aliniaza astfel la decizia UEFA care a anuntat ca jucatorii nu vor mai da mana cu adversarii si arbitrii ca parte a protocolului premergator startului partidelor din competitiile UEFA.In plus, FRF solicita ca igienizarea vestiarelor sa se faca inainte si dupa fiecare antrenament sau meci, sa se evite interactiunea cu suporterii pentru autografe sau poze, iar plimbarile sa se faca doar in aer liber, in spatii deschise.Duminica, FRF a anuntat ca toate meciurile din Romania sa se dispute fara spectatori cel putin pana la 31 martie.Vezi si: FRF suspenda mai multe competitii sportive