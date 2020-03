Prima masura luata de FRF dupa ce UEFA a amanat Campionatul European

Ziare.

Federatia Romana de Fotbal este una dintre prime asociatii-gazda care anunta confirmarea."Am transmis la UEFA angajamentul ferm al Bucurestiului de a gazdui meciurile EURO 2020, peste un an, cand se va desfasura Campionatul European. Federatia Romana de Fotbal a sustinut aceasta amanare, acum o saptamana. Ocrotirea familiei fotbalului si participarea activa la masurile recomandate de Guvernul Romaniei si autoritatile internationale pentru protejarea sanatatii publice reprezinta una dintre principalele responsabilitati ale acestei perioade", a punctat Razvan Burleanu, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal Campionatul European de anul aceasta a fost amanat pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.EURO 2020 ar fi fost organizat in 12 tari, insa ramane de vazut daca acelasi plan va fi mentinut si pentru 2021.Arena Nationala din Bucuresti ar urma sa gazduiasca patru meciuri, trei in faza grupelor si unul in optimile de finala.