Propunerile FRF pentru UEFA

Discutiile vor avea loc miercuri, 1 aprilie, de la ora 13:00, ora Romaniei, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal FRF va propune extinderea termenului de 30 iunie, stabilit de UEFA in data de 17 martie a.c., cu scopul de a se obtine mai mult timp pentru finalizarea competitiilor interne. Termenul stabilit in prezent ca fiind cel mai apropiat pentru reluarea competitiilor fotbalistice din Romania este 16 mai 2020, daca situatia privind epidemia COVID-19 se va imbunatati in jurul acestei date.Meciurile echipelor nationale programate in iunie;Competitiile europene intercluburi - posibilitatile de a le incheia pe cele din actualul sezon si impactul asupra celor din sezonul viitor;Situatia contractuala a fotbalistilor si perioadele de transfer;Licenta UEFA si Fair-Play-ul financiar;Preliminarii EURO feminin;Preliminarii EURO U21;Situatia competitiilor selectionatelor de juniori, masculin si feminin, U17 si U19, precum si turneele internationale de dezvoltare U16.De asemenea, in cadrul videoconferintei se va analiza situatia din fiecare tara in ceea ce priveste competitiile nationale.Federatia Romana de Fotbal a facut deja un demers, solicitand FIFA modificarea perioadei de transferuri din vara, astfel incat un jucator sa poate fi transferat doar dupa finalizarea sezonului competitional. In aceste conditii, integritatea competitiei nu ar avea de suferit.Totodata, pentru a incuraja circulatia sumelor de bani in fotbal, termenul limita de 7 septembrie, asa cum este el stabilit astazi, sa fie extins pana aproape de finalul anului. In caz contrar, s-ar inregistra foarte putine transferuri, atat la nivel national, cat si la nivel international, ca urmare a faptului ca piata de transferuri se contracta pe termen scurt, iar cluburile vor avea mai putine lichiditati in prima parte a sezonului competitional.