Razvan Burleanu, Gabriela Firea si Ionut Stroe reactioneaza dupa hotararea luata de UEFA

De altfel, presedintele FRF, Razvan Burleanu, a prezentat public inca din data de 16 martie pozitia pregatita pentru intalnirea sefilor de federatii cu conducerea UEFA, aceea de a amana EURO 2020."Ocrotirea familiei fotbalului si participarea activa la masurile recomandate de Guvernul Romaniei si autoritatile internationale pentru protejarea sanatatii publice reprezinta pentru FRF una dintre principalele responsabilitati ale acestui moment", a argumentat presedintele FRF, potrivit site-ului oficial al Federatiei.Din pozitia de integrator al componentelor de organizare a EURO 2020 la Bucuresti, FRF a initiat consultari cu principalii actori implicati in gazduirea turneului UEFA la Bucuresti, si anume cu Primaria Capitalei si Guvernul Romaniei, prin Ministerul Tineretului si Sportului.Pozitia celor doua institutii a fost exprimata fara rezerve in favoarea gazduirii Campionatului European in 2021. Este evident pentru toti cei implicati ca aceasta amanare va aduce unele costuri suplimentare si un volum de munca important pentru adaptarea planurilor de pregatire a turneului, dar este unanim acceptat ca sanatatea publica, siguranta suporterilor si a jucatorilor sunt mai presus de orice cost financiar.Primaria Municipiului Bucuresti si-a reafirmat capacitatea de a gestiona acest proiect complex si de a coopera in continuare cu UEFA si FRF pentru indeplinirea standardelor impuse de organizarea unui campionat european pe Arena Nationala. Totodata, al doilea mare proiect al Primariei - Fan Zone timp de 31 de zile in centrul Capitalei - va ramane in parametrii proiectati si va aduce iubitorilor fotbalului experiente pe care nu le-au mai trait la alte evenimente."Intelegem pe deplin ratiunile care au stat la baza acestei decizii a UEFA si vom face tot ce depinde de Primaria Capitalei ca Bucurestiul sa ramana un reper important pe harta fotbalistica a Europei. Vom profita de aceasta amanare cu un an pentru a livra la un nivel chiar mai inalt obligatiile pe care ni le-am asumat prin contractual de oras-gazda referitoare la mobilitatea urbana, promovare si organizarea efectiva a meciurilor din cadrul competitiei", a declarat Primarul General al Municipiului Bucuresti, Gabriela Firea.Guvernul Romaniei, prin Ministrul Tineretului si Sportului, domnul Ionut Stroe, a transmis FRF ca angajamentul guvernamental in privinta organizarii EURO la Bucuresti ramane ferm. Guvernul garanteaza ca amanarea turneului UEFA nu va afecta continuarea investitiilor in infrastructura sportiva si de utilitate publica care sunt deja in derulare."Investitiile angajate pentru EURO 2020 vor continua, ele nu au un caracter perisabil, sunt investitii pe termen lung si vizeaza dezvoltarea durabila a fenomenului sportiv. Guvernul Romaniei si-a asumat aceste investitii si va merge pana la capat cu ele. Faptul ca EURO 2020 se amana nu inseamna ca ne vom opri din ceea ce avem de facut. Sunt obiective necesare Romaniei si reprezinta investitii publice care sprijina economia, mai ales in aceste momente", a declarat Ionut Stroe, Ministrul Tineretului si Sportului.Pe de alta parte, optiunea renuntarii la statutul de gazda al acestui turneu european de fotbal nu a fost luata in calcul la Bucuresti. A fi parte la acest mare eveniment sportiv, intr-un format special ca editie aniversara, alaturi de alte 11 orase mari ale Europei, este o sansa unica. Romanii, mari sustinatori ai sportului in general si iubitori ai fotbalului, merita sa fie parte a acestui grandios festival marca UEFA."Cu atat mai mare va fi bucuria intalnirii pe stadioane si in Fan Zone cu suporterii europeni dupa ce vom fi trecut cu totii prin incercarea data omenirii de coronavirus. Simbolistica celor 12 poduri ale EURO 2020, care unesc cetatenii Europei in jurul fotbalului, va avea o semnificatie cu atat mai puternica", a declarat Razvan Burleanu.In perioada urmatoare, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, si Presedintele FRF, Razvan Burleanu, vor avea o intalnire de lucru pentru a configura pasii tranzitiei spre EURO 2021. Ulterior, echipele de lucru ale Federatiei Romane de Fotbal si Primariei Capitalei vor asigura impreuna cu UEFA actualizarea planurilor de pregatire a gazduirii meciurilor Campionatului European de fotbal la Bucuresti.