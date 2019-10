Reactia FRF dupa ce Contra l-a injurat pe Puscas

Ziare.

La solicitarea Gazetei Sporturilor , FRF si-a expus punctul de vedere vizavi de incidentul petrecut in repriza secunda a meciului dintre Romania si Norvegia.FRF considera ca iesirea in decor a lui Contra a fost o greseala, dar ca nu se impun sanctiuni."Selectionerul a purtat o discutie cu George Puscas la finalul partidei, si-a cerut scuze atat jucatorului, cat si public, in cadrul conferintei de presa si la interviurile de dupa meci pentru aceasta iesire nedorita. Consideram, atat Federatia Romana de Fotbal, cat si Cosmin Contra, ca aceasta iesire a constituit o greseala"Vezi si:Cosmin Contra a fost surprins de camerele TV injurandu-l pe George Puscas dupa ce acesta a ratat penaltiul dictat pentru Romania in minutul 52.Dupa terminarea intalnirii, Cosmin Contra i-a cerut scuze lui George Puscas, dezvaluind, totodata, ca penaltiul trebuia sa fie executat de Nicolae Stanciu.1-1 s-a terminat partida dintre Romania si Norvegia, dupa golurile marcate de Mitrita (min.62) si Sorloth (min.90+2).