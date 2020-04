Romania ar putea gazdui mai multe meciuri de la Campionatul European de fotbal

Ziare.

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a dezvaluit ca a anuntat UEFA ca tara noastra e pregatita sa organizeze mai multe meciuri de la turneul final.Anuntul lui Burleanu vine dupa ce publicatia britanica Daily Mail a anuntat, ieri, ca Italia (Roma) si Spania (Bilbao) iau in calcul posibilitatea de a se retrage de pe lista cu cele 12 tari gazda ale turneului final al Campionatului European de fotbal."Suntem in discutii cu UEFA pentru a organiza mai multe meciuri de la EURO, in caz ca va fi nevoie", a anuntat Burleanu la Pro X.Romaniava organiza patru meciuri de la EURO 2021, trei in faza grupelor si unul in optimile de finala,11 iunie-11 iulie e perioada in care se va disputa turneul final amanat pentru anul viitor din cauza pandemiei de coronavirus.I.G.