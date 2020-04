Romania ar putea organiza o competitie fotbalistica de prestigiu: Vom depune candidatura

Ziare.

Anuntul a fost facut, vineri, de presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu.Romania ar putea organiza EURO U21 din 2023 alaturi de Moldova."Intentionam sa aducem cat mai multe competitii internationale in Romania si in acelasi timp sa aducem o valoare adaugata economiei Romaniei", a spus Burleanu intr-o interventie la ProX."In 2021, vom organiza Campionatul European under 19 si intentionam sa ne depunem dosarul de candidatura in aceasta vara pentru a organiza Campionatul European under 21 in 2023. Ne-am bucura ca in acest demers sa ni se alature si Republica Moldova", a completat seful FRF.Romania a mai organizat un turneu final al unui Campionat European de tineret in 1998.I.G.