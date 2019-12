Romanii tin capul de afis la Campionatul Mondial al Cluburilor

Ziare.

Centralul din Arad va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, anunta site-ul oficial al FRF Mondialul cluburilor a inceput pe 11 decembrie si se va termina pe 21 decembrie si are loc in Qatar.La acest turneu participa si Al Hilal, echipa antrenata de fostul selectioner al Romaniei, Razvan Lucescu, in calitate de castigatoare a Cupei Campionilor Asiei.