Sapte antrenori pe lista FRF: Cinci vor intra in "finala" pentru a deveni selectioneri ai Romaniei

In momentul de fata, pe aceasta lista sunt sapte nume, insa numai cinci vor intra in marea "finala" care se va juca in biroul lui Razvan Burleanu "Avem sapte antrenori pe lista. Vom inainta 5 nume presedintelui Federatiei. El este cel care va alege selectionerul", a dezvaluit directorul tehnic al Federatiei, Mihai Stoichita , la DigiSport Marele favorit este, in momentul de fata, selectionerul de la "tineret", Mirel Radoi , acesta fiind si cel mai usor de adus.Radoi isi doreste insa sa nu aiba presiunea calificarii la Euro 2020 in barajul din primavara si garantii ferme ca el va fi cel care va conduce Romania la Jocurile Olimpice din vara anului viitor.Urmatorii pe lista lui Stoichita sunt Dan Petrescu , antrenorul lui CFR Cluj Gica Hagi , antrenorul si patronul celor de la Viitorul , si Mircea Lucescu , fostul selectioner al Turciei.Toti trei sunt insa greu de adus, fiind putin probabil ca negocierile sa se incheie cu succes.Al cincilea pe lista ar fi Victor Piturca , actualul manager al Universitatii Craiova, insa fostul selectioner nu ar fi agreat de Razvan Burleanu , pe care l-a criticat dur in trecut. Nationala Romaniei a ramas fara antrenor dupa esecul din preliminariile Euro 2020, Cosmin Contra anuntand ca pleaca de la prima reprezentativa desi oricum nu mai avea contract decat pana la finalul lunii noiembrie."Gurita" si-a incheiat mandatul cu o infrangere usturatoare, 0-5 cu Spania, Romania avand sanse minime de calificare la turneul final pe care il va gazdui in premiera.