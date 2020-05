Schimbare importanta in Legile Jocului: Anuntul facut vineri de FRF

Ziare.

Astfel, la reluarea meciurilor, echipelor vor avea dreptul sa efectueze cinci schimbari pe meci!Modificarea e doar una cu caracter temporar, pana la finalizarea competitiilor intrerupte de Covid-19."In baza propunerii primite din partea FIFA si pentru a proteja fotbalistii in urma intreruperii competitiilor cauzata de pandemia COVID-19, IFAB a acceptat o modificare in Legile Jocului.Prin urmare, unei echipe ii vor fi permise cate 5 inlocuiri pe meci, insa, pentru a nu afecta cursivitatea jocului, acestea vor fi realizate in cel mult 3 momente de intrerupere a partidei. Aceasta regula va putea fi aplicata in competitiile aflate in desfasurare sau care urmeaza sa debuteze si sa se finalizeze pana la 31 decembrie 2020.Acest amendament temporar intra in vigoare imediat. Acesta a fost conceput tinand cont de impactul pe care il pot avea asupra jucatorilor comprimarea calendarului competitional si posibilitatea disputarii jocurilor, pana la finalul anului, in cele mai diverse conditii meteo.Decizia implementarii acestei modificari de regulament va apartine fiecarui organizator de competitie in parte. IFAB si FIFA vor analiza ulterior posibilitatea extinderii perioadei in care amendamentul se afla in vigoare.Regula celor 5 schimbari permise pe durata unui joc a fost testata in cadrul calificarilor pentru viitoarea editie a Campionatului European U21, care au debutat in toamna anului trecut.In privinta campionatelor in care sistemul de asistenta video a fost implementat, IFAB a permis intreruperea utilizarii VAR in momentul reluarii competitiilor. Acolo unde sistemul este folosit, toate aspectele privind Legile Jocului si protocolul VAR vor fi in continuare aplicate ca pana acum", se arata intr- un comunicat al FRF