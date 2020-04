Suma uriasa pe care FRF o va primi de la UEFA

Ziare.

Acest ajutor este legat de programul HatTrick, ce permite derularea unor proiecte de dezvoltare a fotbalului la fiecare federatie, a explicat instanta.si va putea folosi aceasta suma stabilind "propriile sale prioritati" pentru a face fata "impactului negativ al coronavirusului asupra fotbalului la toate nivelurile".Lansat in 2004, programul HatTrick trebuie sa permita UEFA sa distribuie federatiilor sale un ajutor in valoare totala de 2,6 miliarde de euro pana in 2024.Joi, Comitetul Executiv al UEFA a decis sa plateasca un avans total de 70 milioane euro catre 676 cluburi europene, care au furnizat jucatori la echipele nationale in preliminariile EURO 2020 si Liga Natiunilor.La randul sau, FIFA a indicat vineri ca va lansa fonduri operationale pentru 2019 si 2020 in valoare de 150 milioane dolari pentru federatiile afiliate, ca un prim pas al unui plan de ajutor pe fondul crizei financiare generata de pandemie.Aceasta suma este legata de programul Forward, lansat in 2016, care prevede ajutoare pentru toate federatiile, cu suma totala de 1,746 miliarde de dolari in perioada 2019-2022.La mijlocul lui martie, instanta a anuntat infiintarea unui fond de ajutorare a fotbalului, insa nu a oferit de atunci niciun detaliu suplimentar despre functionarea sau perimetrul acestuia.