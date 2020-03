UEFA vine cu o veste buna pentru echipele din Liga 1

Ziare.

In contextul situatiei cauzate de pandemia COVID-19 si a impactului financiar, Comitetul Executiv UEFA a decis o modificare de regulament, aplicata articolelor 49, 50 si 50bis din Regulamentul de Licentiere si Fair Play Financiar la nivel european: termenul pana la care cluburile aplicante trebuie sa dovedeasca faptul ca nu au restante financiare a fost extins de la 31 martie la 30 aprilie 2020.UEFA continua sa monitorizeze situatia si va informa din timp de orice alte modificari in procesul de acordare a licentei de participare in competitiile continentale, informeaza site-ul oficial al FRF Pe baza clarificarilor pe care urmeaza sa le primeasca de la UEFA, Administratia de licentiere din Romania va comunica in cel mai scurt timp cluburilor solicitante toate aspectele legate de implementarea acestui nou termen in procedurile de lucru.