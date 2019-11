Un nume mare al fotbalului romanesc lanseaza acuzatii grave la adresa FRF: "Pe la spate au scos vorbe despre mine"

Ziare.

Marcel Raducanu a fost cooptat in comisia condusa de Mihai Stoichita intr-o importanta lovitura de imagine, insa fostul jucator al Stelei si al Borussiei Dortmund sustine ca rolul sau este unul de decor.Raducanu marturiseste ca n-a mai fost contactat de federali de luni bune, fiind "sarit" din toate deciziile luate de Comisia Tehnica, si ca propunerile sale au fost refuzate."Din martie nu am mai primit niciun semn de la FRF . Pai, tu crezi ca eu am contat vreodata pentru cineva de acolo? Cei de la FRF doar s-au folosit de imaginea mea. Cand am vrut si le-am propus sa facem lucruri serioase, in fata mi-au spus ca da, iar pe la spate au scos vorbe despre mine. Si stiu bine cine a vorbit.Le-am spus ca pot sa vin cu fiul meu si sa ajutam la copii si juniori , iar ei au spus ca asa vom face, dar apoi unii de pe acolo au inceput sa spuna despre mine ca vin eu sa ii invat sa dribleze. Pai, daca nici eu nu am stiut la viata mea sa driblez, atunci inseamna ca nu am jucat fotbal. Insa, m-a deranjat foarte tare faptul ca nu au avut tupeul sa imi spuna in fata. Nu ma suparam. Imi vedeam de treaba mea si cu asta basta. Nu vreau sa para ca sunt frustrat de ceva si nici nu imi trebuie vreun stres in plus", a declarat Raducanu in ProSport Comisia Tehnica se reuneste luni in sedinta, urmand a propune presedintelui FRF un nou selectioner pentru nationala Romaniei.Desi este membru, Marcel Raducanu nu participa la aceasta sedinta.