Victor Piturca vrea sa reclame FRF la FIFA

Piturca vrea sa faca acest demers deoarece este nemultumit de regula care il obliga sa foloseasca doi jucatori eligibili pentru nationala de tineret in fiecare etapa din Liga 1 "Nu poti obliga cluburile profesioniste de fotbal sa introduca in teren ce jucatori vrei tu, ca Federatie. E inadmisibil lucrul asta. Si eu cred ca, daca se va face un demers in sensul acesta, cluburile, se va rezolva, chiar mergand pana la FIFA. Daca este cazul. Ceea ce impune Federatia eu cred ca este o problema impotriva fotbalului. Asa cum spunea si Mircea Lucescu . Fotbalul nu mai poate sa fie unul de calitate, ca si asa nu este la noi, daca introduci in teren jucatori care nu merita sa intre in teren.Poate sunt jucatori sub 21 de ani care intra in teren si joaca, sigur ca da. Dar numai cei care merita trebuie sa intre in teren. Nu il bag pe Ivan, care e un potential selectionabil, si il introduc pe Nitu. Aici cine are castig de cauza? Nu are castig de cauza nimeni. Nu stiu cum s-a luat aceasta masura, cine a luat-o", a declarat Victor Piturca pentru Telekom Sport.Initial, cluburile din Liga 1 erau obligate sa foloseasca un jucator eligibil la U-21, dar din acest sezon FRF a modificat regulamentul.Astfel, echipele din Liga 1 trebuie sa aiba obligatoriu in fiecare meci doi jucatori U-21 in echipa de start.C.S.