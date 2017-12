Mos Craciun a inceput sa imparta darurile: Urmareste-i traseul in timp real - Cand ajunge in Romania?

These polar bears are staying warm as they watch #Santa leave the North Pole! Did you know polar bears' fur is thicker than any other bears & covers their feet for warmth and traction on ice? #NORADTracksSanta - NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 24 decembrie 2017

Simpaticul batranel si sania lui trasa de reni magici pot fi urmarite in timp real, gratie Comandamentului Nord-American de Aparare Aerospatiala.In cea mai mare parte a anului, institutia se ocupa cu apararea spatiului aerian al Statelor Unite si Canadei, dar, in decembrie, lucrurile se schimba. Copiii il pot urmari, in timp real, pe Mosul care vine cu desaga plina cu daruri.Cunoscuta si sub numele de NORAD, aceasta a inceput urmarirea batranelului imbracat in rosu si alb, din greseala, in 1955.Intr-un ziar de la acea vreme a aparut o reclama in care trebuia sa fie publicat numarul de telefon al lui Mos Craciun. Numai ca s-a facut o eroare de print, iar colonelul Harry Shoup de la agentia americana a inceput sa primeasca apeluri de la copii care il intrebau unde se afla batranelul cu desaga plina de cadouri. Si uite-asa a inceput o traditie care exista si astazi.Urmarirea in timp real a lui Mos Craciun se face pe site-ul NORADsanta.org si este posibila gratie miilor de voluntari care raspund la emailuri, scrisori si telefoane, dar si sponsorizarilor, care acopera cheltuielile, transmite CNN Mos Craciun va calatori 510.000.000 de kilometri, in ziua de Ajun, la o viteza fabuloasa de 10.703.437,5 km/h. Presupunand ca in fiecare gospodarie exista trei copii, Mosul ar trebui sa faca 233.000.000 de opriri.El trebuie sa viziteze 390.000 de case pe minut si, in urma efortului sau, va consuma aproximativ 71.764.000.000 de calorii.In Romania, Mosul va ajunge in jurul orei 22:00.