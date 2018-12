Fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost liberat conditionat

Ziare.

In 17 octombrie, Judecatoria Vaslui a admis cererea de liberare conditionata a lui Berca, hotararea fiind insa contestata si astfel dosarul a ajuns la Tribunalul Vaslui.Berca a fost condamnat definitiv, in 14 decembrie 2017, la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat dupa ce, alaturi de fostul deputat Mihai Banu, ar fi primit in total 185.000 euro de la un om de afaceri. In prima instanta, fostul ministru din Guvernul Boc fusese condamnat la trei ani de inchisoare cu executare Tot atunci a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare fostul deputat Mihai Banu.Totodata, magistratii instantei supreme au mentinut decizia din prima instanta, pronuntata de Curtea de Apel Bacau, de a confisca de la cei doi fosti demnitari cate 92.500 de euro.Potrivit procurorilor DNA, in perioada aprilie 2010 - ianuarie 2012, Gabriel Berca, prin intermediul lui Mihai Banu, a pretins si primit, atat pentru el, cat si pentru partidul din care facea parte, de la omul de afaceri Viorel Rusu, in mai multe transe, suma totala de 185.000 e euro, pentru ca, in calitate de senator si presedinte al organizatiei judetene Bacau a unui partid politic, sa-si foloseasca influenta personala pe langa membri ai Guvernului, in vederea alocarii unei sume de bani catre Primaria Ardeoani din judetul Bacau.In schimbul acestor bani, afirmau procurorii DNA, Berca urma sa intervina pe langa membri ai Guvernului, prin folosirea influentei personale, pentru a aloca 5,6 milioane de lei Primariei Ardeoani.Suma ce urma sa fie alocata reprezenta contravaloarea lucrarilor executate de societatea de constructii detinuta de Viorel Rusu, potrivit anchetatorilor.In aceeasi perioada, Mihai Banu ar fi pretins si primit, in mai multe transe, tot de la Viorel Rusu, 220.000 de euro, atat pentru el, cat si pentru Berca si pentru partidul din care faceau parte."Din cei 220.000 euro, la solicitarea inculpatului Banu Mihai, beneficiind de complicitatea fiului sau, Banu Lucian, suma de 150.000 lei a fost remisa de catre omul de afaceri, sub pretextul achizitionarii unui teren de la o persoana indicata de Banu Mihai.Astfel, la data de 11 august 2010, intre persoana respectiva, in calitate de promitent-vanzator si firma omului de afaceri, in calitate de promitent-cumparator, s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare pentru un teren arabil in suprafata de 10.000 de metri patrati, situat in extravilanul unei comune, pretul vanzarii fiind stabilit la suma de 150.000 lei", se mai arata in rechizitoriul DNA.