Ambasada Rusiei il face nebun pe Les: Comparatia cu un american care a murit de frica rusilor

Comentariul este facut intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Rusiei in Romania, sub titlul "Fantoma lui James Forrestal a aparut in Constanta?".Postarea a fost publicata dupa ce ministrul roman al Apararii, Gabriel Les, a facut mai multe declaratii care nu au fost pe placul rusilor, in cadrul conferintei internationale "Black Sea and Balkans Security Forum", organizate in acest weekend la Mamaia.Printre afirmatiile lui Les au fost unele legate de anexarea ilegala si ilegitima a Crimeii, dar oficialul a mai spus si ca Rusia si-a intensificat actiunile agresive in regiunea Marii Negre."Evolutia securitatii in regiunea Marii Negre presupune ingrijorari serioase. Exista ingrijorari ca situatia aliatilor nu este suficient de angajata. Cea mai mare ingrijorare este Rusia. (...) Obiectivul strategic al Rusiei este sa aiba dominatia asupra regiunii Marii Negre (...)Spre deosebire de regiunea Marii Baltice, in Marea Neagra, Rusia are o atitudine agresiva constanta. (...) Romania este inclusa ca tinta potentiala pentru capabilitatile de atac ale Rusiei, fiind perceputa ca centru de decizie NATO. (...)", a spus, printre altele, ministrul Les.In replica, Ambasada Rusiei la Bucuresti spune ca momentul aduce "in memoria unui cititor experimentat" povestea primului ministru al apararii americane, James Forrestal, care "a parasit voluntar viata in mai 1949, aruncandu-se pe fereastra unui spital de psihiatrie, potrivit conturilor martorilor oculari, strigand ca 'vin rusii!"."Pana la sfarsitul vietii sale, J.Forrestal, in opinia medicilor si a celor din jurul sau, a devenit nebun pe baza unei presupuse amenintari sovietice. Suntem atat de increzatori in efectuarea unor astfel de evaluari, deoarece in 1949, la doar cateva luni dupa sinuciderea lui J.Forrestal, URSS a reusit sa testeze prima bomba atomica - punand bazele crearii unui potential strategic pentru descurajarea nucleara, care ramane garantul pacii comune pana in prezent. (...)Acum recititi cuvintele lui Gabriel Les si intrebati-va. Intr-adevar spiritul rebel al lui James Forrestal l-a invadat? Daca pur si simplu nu-l da odihna laurii acestui faimos in timpul sau rusofob si 'luptator impotriva pericolului rusesc', atunci ne-am dori sa atragem atentia asupra faptului ca in ziua de azi dansul este aproape uitat chiar si la el acasa, iar mostenitorii sai politici si spirituali inca raspandesc mituri si povesti de groaza despre Rusia agresiva, acum sub hashtagurile modernizate de 'razboi hibrid', 'comunicare strategica' si etc. (...)Atrage atentia deosebita o afirmatie cheie, dar de fapt falsa (premisa), care o face pe intreaga structura si concluzii sa par foarte controversate, daca nu chiar absurde.l.Privit in ansamblu: 'Vin rusii!...'. Dar oare merita urmarit exemplul lui James Forrestal???", intreaba ironic autorul postarii.