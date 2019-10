Armata cere 8 milioane de euro penalitati pentru ca transportoarele Piranha V nu au fost livrate la timp

Ziare.

Intarzierile sunt de aproape 10 luni, in ciuda avansului de 300 de milioane de euro platit."Nu avem nici in acest moment un termen la care producatorul ne va livra aceste produse. In schimb, probabil intr-o saptamana sau doua o sa reusim sa avem inca o negociere cu conducerea", a declarat Gabriel Les, pentru TVR 1.Se pare ca MapN ar fi refuzat masinile, deoarece aparatura pentru comunicatii este depasita si nu respecta prevederile contractului."Anumite subansamble care trebuiau sa respecte anumite cerinte operationale minimale nu au acceptate de comisia de la Departamentul de Armament, comisia de specialisti", a adaugat Les.Amintim ca in 2018, Armata a semnat un contract pentru 227 de transportoare Piranha V, in valoare de 895 de milioane de euro si a platit in avans 30% din suma. Citeste si Primele transportoare blindate Piranha 5 cumparate de Romania sunt aduse in tara (Foto)