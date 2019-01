Corvetele, ministrii si vocatia ratarii

dupa 2014

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ziare.

com

, cand doua armate (a 3-a si a 4-a) au fost total spulberate de catre contraofensiva sovietica, alterand pe termen lung moralul si capacitatea de lupta a ostirii noastre.. Ignorarea armamentului modern, precum si coruptia uriasa din procesul de achizitie a tehnicii militare din perioada interbelica au lasat armata nepregatita sa faca fata unui razboi modern, impotriva unei forte militare de mari dimensiuni (Armata Rosie).Ei bine, dupa trei sferturi de veac, constatam cu durere ca istoria se repeta si ca guvernantii nostri nu au invatat nimic din dezastrul de la Stalingrad. Politicieni mediocri, care au acaparat domeniul inzestrarii militare, compromit eforturile de achizitie de armament modern, atat de necesar pentru a ne aduce in postura de furnizor de securitate la Marea Neagra. Politicienii care declama demagogic fraze apocaliptice despre pericolul rusesc sunt aceiasi care descurajeaza, de peste trei ani, orice efort civilizat de a dota armata cu sistemele de aparare de care are nevoie. Oamenii care, in fata camerelor TV, ne sperie cu raidurile aviatiei ruse si se lauda cu programele de achizitii militare de zeci de miliarde de euro, beneficiind de pupincurismul specific morselor prea-satule, ei bine, aceiasi oameni au instaurat o traditie a ratarii oricarui obiectiv de inarmare. Si da, cei care pozeaza in stalpii parteneriatului strategic cu americanii sunt aceiasi care incurca orice licitatie oricat de simpla si care se fac si ne fac de ras de o maniera incredibila.Putem sa intocmim o lista a tuturor rateurilor date de a organiza o licitatie pentru inzestrare militara din 2016 incoace, de cand la timona Departamentului pentru Armament din Ministerul Apararii se lafaia satmareanul Beniamin Les:- In 2016 s-a organizat, sub bagheta durduliului secretar de stat Les, o, licitatie castigata de catre un consortiu cu firmele turcesti STM si; ei bine, contractul cu turcii nu s-a mai semnat niciodata si foarte tarziu, licitatia respectiva s-a anulat si asa marina noastra a ramas cu doua fregate "expirate", care trebuiau modernizate inca din 2010.- In acelasi an, acelasi departament de sub conducerea lui Les mai face o nazbatie si organizeazalicitatie potrivita, se pare, cu precizia unui tehnician dentar, astfel incat sa fie castigata de catre o firma israeliana, Aeronautics; ei bine, genialii de sub conducerea lui Les (plecat prin octombrie in campanie electorala sa spurce guvernul pentru care facuse toate aceste nefacute), au organizat o licitatie castigata de catre o firma care nu avea inca produsul cerut la licitatie, lucru care a iesit la iveala in timpul unei licitatii similare din Polonia. De ce? Simplu, pentru ca departamenul, condus atunci de loctiitorul lui Les, generalul pensionar de astazi Moraru, nu a avut curiozitatea sa ceara ofertantilor sa aduca si produsul in fata comisiei. Cateva luni mai tarziu, si aceasta licitatie s-a anulat ().- Si, pentru ca "finis coronat opus", chiar inainte de Craciunul anului 2016, departamentul lui Moraru cumpara, la fel ca si in ajunul Craciunului 2015,. Rachetele Eurospike, de fapt, nu exista ca atare, ele sunt rachete israeliene Rafael, care sunt aduse in Germania si acolo sunt ambalate in cutii pe care scrie(un joint-venture intre Rafael si firmele germane Diehl Defence GmbH & Co. KG, Rheinmetall Electronics GmbH), dupa care sunt vandute la un pret dublu catre fraierii care cumpara asa ceva (); tot atunci, in decembrie 2016 s-au mai cumparat, tot fara licitatie, statii radio de la Harris si un radar de la Lockheed Martin (ambele firme americane).Dar lucrurile nu se termina aici, ci devin si mai interesante: rachetele alea cumparate fara licitatie, ca se chema elesau, tocmai buna de a fi anulata chiar de catre proaspat-numitul ministru al Apararii, Beniamin Les, in 2017; acesta din urma revenise in minister, intr-o noua prezentare, mai mare si mai rotund, chiar in fotoliul de ministru, la timp pentru a-si anula tot ceea ce facuse (sau mai mult incurcase) ca secretar de stat pentru inzestrare. Nu va spun ca "miseii" din presa au ridicat doar putin valul de pe aceasta licitatie, cat sa se vada umbra longilina a fugarului de la Belgrad ().Pana acum de-abia am vazut putin din vocatia ratarii, adica toate, dar toate, licitatiile serioase de achizitie militara de sub bagheta lui Les si Moraru s-au anulat si, in schimb, s-au cumparat, fara licitatie, rachete la un pret nemeritat de mare.Totul incepe, cum altfel?, sub aceeasi inteleapta conducere a inzestrarii armatei a lui Beniamin Les din 2016: oamenii lui Les studiaza intreaga vara toti producatorii de corvete de pe mapamond si conchid ei doct, prin HG 906/29.11.2016, cum ca nu exista nicio firma pe planeta asta care sa fie mai buna decat Damen sa ne faca patru corvete (ocolind diavoleasca procedura a licitatiei) si. Ei, daca numai la Galati se pot face corvetele, atunci guvernul Ciolos decide sa incredinteze direct constructia de corvete firmei Damen.Numai ca, sa vezi minune: Beniamin Les din Satu Mare pleaca in octombrie 2016 in campanie electorala alaturi de cea mai importanta mustata din PSD si revine abia in ianuarie 2017, direct ca ministru al Apararii. Una dintre primele decizii ale proaspat promovatului ministru este chiar (nu ghiciti, nu?) anularea deciziei guvernului Ciolos de a incredinta direct constructia corvetelor firmei Damen!. E drept ca intre timp se auzise un glas de sub mustata, cerand acest lucru "Procedura de achizitie a corvetelor pentru Armata Romana este ilegala si trebuie abrogata" ().Pleaca guvernul Grindeanu, vine guvernul Tudose si apare o noua idee geniala, hahaita de baiatul de pravalie ajuns premier: "Trebuie sa facem niste fregate si poate le facem noi. Ca altii le-ar fi putut face. Sa facem si mentenanta la noi. Poate facem si o barcuta acolo. Dar nu e posibil cu atata Dunare si mare sa nu aiba tara un santier naval". Adica, premierul Romaniei, responsabil si patriot, se opune vanzarii santierului naval de la Mangalia de la Daewoo la Damen, dorind sa cumpere chiar el, in numele statului, acest santier si sa faca acolo fregate (sau corvete, pentru el, totuna!) . Noroc ca disparuse si Beniamin Les de la Aparare, astfel incat Tudose apeleaza la filologul Fifor sa-i dezlege aceasta dorinta. Fifor se face ca lucreaza pana ce domnul Liviu da o mica lovitura de palat si preda cheile guvernarii unei doamne preocupata mai mult de sotron decat de santiere navale.Ei, si sa vedeti minunea-minunilor: in toiul verii, cand era caldura mai sufocanta, se strange cu mic cu mare guvernul Dancila si decide sa ii dea firmei Damen managementul santierului Mangalia in schimbul a 2% din actiuni, dupa ce, cu putin timp inainte (sa vezi ce coincidenta) stabilise sa cumpere patru corvete prin licitatie. La licitatia respectiva vin cinci firme, dar raman trei: Damen, care vrea sa construiasca corvetele la Mangalia, firma franceza Naval, care se asociaza cu santierul naval Constanta si firma italiana Fincantieri, care vine cu santierele proprii, de la Braila si Tulcea.In fine, pe 2 octombrie se depun ofertele, care ar fi trebuit departajate si judecate pe 26 octombrie 2018. Pe 19 octombrie, Santierul Naval Constanta, cu al sau patron Bosanceanu, dau in judecata Guvernul, cerand anularea hotararii de guvern in baza careia se organizase licitatia! Pe 26 octombrie nu se intampla nimic si: Naval Group (actionar majoritar statul francez, cifra de afaceri peste 3 miliarde euro), Damen (firma privata olandeza, cifra de afaceri peste 2 miliarde euro) si Fincantieri (cel mai mare constructor european, cifra de afaceri de peste 5 miliarde euro) . Cu alte cuvinte, Naval din Franta ar fi castigat licitatia. In fata ofensivei jurnalistice franceze, pe 11 ianuarie 2019, secretarul de stat pentru inzestrare, Andrei Ignat, apeleaza la un subterfugiu ridicol si cere ministrului Les suspendarea licitatiei, anuntand ca a sesizat Parchetul Militar pentru suspiciunea unei infractiuni. Les, ca un grasut bonom ce este, accepta bineinteles suspendarea licitatiei si incepem sa vedem straveziu finalul in ton cu vocatia ratarii ce stapaneste asupra inzestrarii: licitatia va fi anulata...De ce oare guvernul de sub mustata lui Livache doreste anularea? Pentru ca,(de altfel, peste 60% din costul corvetelor),. Singura formula prin care guvernul putea sa combata incompetenta lui Ciolos, dar sa aiba si un nou prilej sa plateasca o factura peste ocean ar fi fost sa organizeze o licitatie pe care s-o castige Damen. Dar,Acum, sa stam stramb si sa judecam drept: licitatia corvetelor a fost organizata chiar de cel care acum se auto-denunta Parchetului, craioveanul Andrei Ignat, impreuna cu Romtehnica, condusa de catre fostul director al Avioane Craiova SA, batranelul de 70 de ani, Misa Popic.. Ei bine, la licitatia de la Craiova, unde criteriul tehnic a contat in proportie de 70%, ultimii clasati sunt chiar americanii de la Lockheed Martin, producatorii avionului F16! Poate nu ati citit bine:, unde a modernizat celelalte avioane, cu aceeasi destinatie.Finalul licitatiei? Ramane cum am vorbit sub apa, adica israelienii au contestat rezultatul in instanta, iar Bibi Netanyahu incepe sa vada cum se desira ata lunga a promisiunilor de la Bucuresti...Cine mai are timp sa creada ca ratarea licitatiei de la Craiova in organizarea a doi craioveni este doar o coincidenta?? Echipa de la inzestrarea armatei a reusit sa rateze toate licitatiile organizate (peste 3 miliarde de dolari) si a manevrat sa cumpere numai prin incredintare directa.Cazul Les este cel mai ridicol cu putinta: omul care a propus sa cumparam corvete direct de la Damen, apoi si-a anulat propria propunere, pentru ca acum, revenit ministru al Apararii, sa "ingroape" aceasta licitatie uriasa. De ce a mai fost nevoie ca Les sa mai vina o data ministru?: sase submarine diesel,imbunatatit), trei noi fregate din clasa, toate capabile sa fie echipate cu racheteapa-sol sau rachete anti-nava, sase noi corvete Project 22160, clasa "Vasily Bykov", inca sase nave lansatoare de racheteclasasi, pana in 2022, inca sase nave lansatoare de rachete Kalibr clasa Karakurt; la aceasta trebuie sa adaugam faptul ca, dupa 2017 numai, in Crimeea au fost aduse doua noi batalioane de rachete S-400, cu raza lunga de actiune si doua batalioane de rachete S-300 si Pantsir (cu raza medie de actiune) . Apararea de coasta din Crimeea are la dispozitie sisteme de aparare de raza lunga de actiune Bastion, combinate cu sisteme cu raza medie de actiune Bal. Rusii au mai adus in Crimeea cel putin 12 noi avioane multi-rol Suhoi Su-30SM si un mare numar de elicoptere de atac Ka-52 si Mi-28N.