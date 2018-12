Dragnea si corvetele: Presa de la Paris acuza Guvernul ca favorizeaza Damen, desi o companie franceza ar avea cea mai buna oferta

Ziare.

Publicatia La tribune sustine ca Romania incearca sa scoata castigatoare a licitatiei pentru livrarea a patru corvete militare compania olandeza Damen, desi Naval Group, companie franceza, ar fi prezentat o oferta mai buna."Din motive neclare, Romania incearca cu disperare ca Damen sa castige in detrimentul Naval Group...care a castigat licitatia", scrie publicatia La Tribune , care aminteste ca pe 12 ianuarie statul roman trebuie sa anunte castigatorul licitatiei.Despre Damen, La Tribune aminteste ca detine 49% din santierul naval de la Galati, alaturi de statul roman (51%) . Alaturi de aceasta informatie, presa franceza il mentioneaza si pe Liviu Dragnea, despre care spune ca este cel care face si desface guvernele Romaniei.Publicatia franceza noteaza ca oferta Naval Group a fost de 1,2 miliarde de euro, fata de 1,25 miliarde cat a fost cea facuta de Damen sau 1,34 miliarde euro cat a cerut Fincantieri, din Italia."Un adevarat dus rece pentru Bucuresti care deja a trebuit sa anuleze in 2016 o procedura de achizitie a patru corvete pentru nereguli proceduale comise in favoarea Damen", continua jurnalistii francezi.Publicatia mai spune ca principala problema pentru statul roman a aparut la inceputul lunii decembrie, la desfacerea plicurilor cu ofertele, ceea ce s-a intamplat intr-un moment in care presa romana a scris despre presupusa coruptie din Damen, noteaza La Tribune."Pentru Guvern, problema este sa gaseasca o varianta prin care sa cedeze legal contractul Damen si sa imbrace aceasta decizie printr-un artificiu. Asa au aparut anumite manevre (audit, examinare prelungita a dosarului) pentru a face Naval Group sa fie eliminata sau sa evite o victorie a grupului francez", puncteaza ziaristii francezi.Publicatia a adaugat ca acest lucru facut de Guvernul roman a depasit anumite limite si a enervat "pana la cel mai inalt nivel".Conform informatiilor detinute de La Tribune, ministrul francez al Apararii, Florence Parly, urmeaza sa il sune pe omologul roman, Gabriel Les, "care i-a luat locul lui Mihai Fifor, un adversar al lui Liviu Dragnea".Publicatia mentioneaza ca pe 20 noiembrie fostul presedinte roman Traian Basescu a scris pe Facebook ca Dragnea ar vrea sa influenteze licitatia La Tribune aminteste de parteneriatul strategic dintre Romania si Franta, reafirmat de mai multe ori si chiar in timpul vizitei presedintelui Klaus Iohannis, de pe 27 noiembrie.Publicatia aminteste ca aceasta licitatie ar afecta acest parteneriat, amintind si de momentul in care Bucurestiul a refuzat sa comande elicoptere de la Airbus, tragand spre Bell Helicopters, in ciuda unei cooperari de aproape 50 de ani dintre Romania si compania franceza.