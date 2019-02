Ministrul Apararii, in SUA: Am vorbit cu vreo 4 congresmeni, niciunul nu mi-a zis de coruptie. Noi ne distrugem din interior

Situatia cu Rusia

"In discutiile pe care le-am avut pana acum in doua zile in Statele Unite cu vreo patru congresmeni si senatori, niciunul nu mi-a ridicat problema la felul la care se pune in Romania, coruptie si asa mai departe, motiv care pe mine ma face sa ma bucur si sa-mi dau seama ca ei totusi considera Romania un aliat puternic si serios si ei nu se apleaca la chestiunile astea, care pana la urma tin de lipsa noastra de unitate, din pacate, in interior", a declarat Gabriel Les, la Antena 3.Ministrul a subliniat faptul ca Romania este privita de SUA ca un partener serios pe care se pot baza, precizand ca subiectele zilnice de pe agenda publica din Romania fac mai mult rau."Cele mai mari probleme nu le avem neaparat cu partea externa a Romaniei, ci cu ceea ce facem in interior. Cu toate acestea, Romania este privita ca un partener serios, ca un partener care este foarte aplicat pe ceea ce trebuie sa facem ca membru cu drepturi depline si cu obligatii in structura euroatlantica. As vrea sa va spun ca niciodata, cu toate discutiile pe care le-am avut, cu foarte multi congresmeni si senatori din congresul Statelor Unite, niciunul nu mi-a pus problema asa cum se pune in tara, din pacate, asa cum reusim noi sa ne distrugem din interior. (...)Paradoxal, Romania este privita totusi ca un partener extrem de serios si de puternic in zona si un partener pe care se pot baza. Repet, nimeni nu a deschis astfel de subiecte pe care noi le avem din pacate zilnic pe agenda publica si transmit din nou un mesaj de unitate, pentru ca lucrurile acestea in interior nu pot face altceva decat sa ne slabeasca capacitatea noastra de aparare la toate nivelurile, din toate punctele de vedere", a apreciat Les.El a adaugat ca nici la intalnirea de la Bucuresti a ministrilor Apararii nu s-a discutat despre coruptie, toti oficialii fiind impresionati de modul in care s-a prezentat Romania."Toti colegii, cei 28 de ministri ai apararii care au venit la ministeriala din Bucuresti din 30 si 31 (ianuarie - n.r.), au fost extrem de impresionati, in cel mai bun sens al cuvantului, de modul in care ne-am prezentat, modul in care am fost pregatiti (...) . Nimeni nu a venit cu aspecte care tin de agenda publica gen coruptie si alte chestiuni care ne fac atat de rau in interior.Au fost extrem de impresionati, si aici vorbesc inclusiv de secretarul general Stoltenberg, de doamna Federica Mogherini. Deci, ceea ce se intampla se intampla doar in interiorul tarii, la noi in tara si nu ne face bine deloc. In loc sa dam mana, sa fim uniti, o societate atat de scindata sa stiti ca de aici se vede foarte prost din punctul asta de vedere", a mai spus Les.Ministrul a mai declarat ca Romania se confrunta la regiunea Marii Negre cu o serie de provocari din partea Rusiei, la care poate sa raspunda doar conlucrand indeaproape cu aliatii."As vrea sa folosim termenul 'provocari', nicidecum 'amenintari', din partea Rusiei, pentru ca nu vorbim in acest moment de amenintari care sa afecteze securitatea Romaniei, ci vorbim de provocari cum ne-a obisnuit Rusia in ultima perioada.Am spus si astazi (marti) in cadrul conferintei la care am fost invitat de catre senatorul James Inhofe si mai multi senatori ca noi ne confruntam la regiunea Marii Negre cu o serie de provocari la care putem sa raspundem doar conlucrand indeaproape cu aliatii nostri, in special intarind relatia transatlantica cu Statele Unite ale Americii", a mai precizat Gabriel Les.Potrivit acestuia, Romania nu va raspunde individual la "provocarile" din partea Rusiei, ci trebuie "sa ne pastram calmul si linistea"."Nu categoric, pentru ca suntem parte a unei aliante transatlantice iar noi vom raspunde in comun la aceste provocari pe care Rusia le face. Noi trebuie sa ne pastram calmul si linistea, pentru ca nu discutam in acest moment de amenintari directe la adresa Romaniei.(...) Sunt aspecte care tin de modul de lucru al Rusiei nu numai la noi in tara. Vorbim de zona de Balcani, de tot flancul estic, de tarile baltice si asa mai departe. Sunt aspecte pe care noi ar trebui sa le luam mult mai in serios si sa vedem cum reusim noi sa ne aparam in interiorul nostru, al tarii", a mai spus Les.Ministrul Apararii a participat marti, la Washington, la reuniunea informala cu tema "Provocari curente in sud-estul Europei si combaterea actiunilor provocatoare ale Rusiei in regiune", la discutii fiind prezenti atat membri ai Congresului Statelor Unite, cat si inalti oficiali din statele din sud-estul Europei.