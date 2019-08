Gabriel Les vrea sa preia STS la MApN, dar fara serviciul 112

Ziare.

El a precizat ca, din punctul sau de vedere, Ministerul Apararii Nationale (MApN) ar trebui sa preia doar partea de comunicatii speciale a STS, nu si Serviciul unic pentru situatii de urgenta 112."A fost o propunere si cred ca este o discutie pe care trebuie sa o avem. (...) Ceea ce pot sa va spun, din punctul meu de vedere, ca 112 probabil nu ar trebui sa treaca la Ministerul Apararii, ci doar partea care tine de comunicatii speciale", a afirmat Les la Antena3.Ministrul Apararii a mentionat ca discutiile pe tema preluarii STS de catre MApN au aparut la propunerea sa, dupa evenimentele de la Caracal."A fost o propunere pe care am facut-o la momentul la care am auzit de aceasta tragedie, pentru ca nu poti sa fii parinte si sa te uiti la o asemenea stire si sa nu empatizezi cu familia prin ceea trece si, din pacate, vedem cu zi ce trece ca lucrurile sunt mai grave si mai complicate decat le-am crezut la inceput.Ma gandeam ca STS a plecat de la Ministerul Apararii, de la Armata Romaniei, si ceea ce s-a intamplat in aceste zile ne-am dat seama foarte clar cu totii ca exista grave lucruri care s-au dovedit din pacate vis-a-vis de functionarea unor institutii ale statului, fie ca vorbim de STS, care dupa foarte multe investitii, pentru ca am aflat si eu din presa.Astazi, cand omul cu pizza te gaseste acasa, cel cu taximetrul te gaseste la o marja de cativa metri, noi nu reusim sa gasim o fetita care suna minute in sir", a adaugat Les.