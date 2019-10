Les acuza Damen ca a pierdut in instanta, dar tot blocheaza achizitia de corvete, in goana dupa profit

Ziare.

"Desi decizia la nivel politic a fost asumata, iar alocarile bugetare au fost asigurate deplin, avem de-a face cu un adevarat razboi juridic de uzura, prin care entitati straine blocheaza efectiv interesele strategice de securitate ale Romaniei.Companiei olandeze Damen i-a fost respinsa ieri, la instanta de fond, contestatia prin care se incearca blocarea atribuirii contractului de realizare a corvetelor multifunctionale. Demersurile de tergiversare nu se opresc insa aici, compania anuntand deja ca va inainta recurs", a scris Les pe Facebook miercuri.Ministrul se plange ca, dupa ce Olanda a blocat intrarea Romaniei in Schenghen, acum tot olandezii incearca blocarea realizarii corvetelor."Putem intelege ca sumele puse in joc de statul roman sunt extrem de atractive pentru companii, insa gasesc inacceptabil ca interesele de securitate ale Romaniei, si ale Aliantei deopotriva, sa fie sacrificate in goana dupa profit ale (sic!) unor companii manate de interese obscure.Este deja un fapt cunoscut ca Olanda blocheaza intrarea Romaniei in Schengen pentru a nu-si periclita afacerile in portul Rotterdam, insa prin obstructionarea programului de dezvoltare si modernizare a fortelor navale romane ii spunem ca a mers prea departe", a notat Les.La inceputul lunii iulie, ministrul Apararii a anuntat ca navele militare vor fi construite de francezii de la Naval Group (companie detinuta in proportie de 62,49% de catre statul francez si in proportie de 35% de compania Thales).Ulterior, compania Damen a anuntat ca lupta pentru obtinerea contractului de constructie a corvetelor era departe de a se fi incheiat si, nemultumiti de modul in care s-a organizat licitatia, olandezii au contestat-o.A.G.