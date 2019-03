Ministerul Apararii a anuntat ca au fost demarate procedurile pentru achizitionarea a 36 de avioane F16

Ziare.

com

El a declarat, intr-o emisiune la TVR 1, ca Romania isi doreste ca avioanele militare sa fie noi, insa a subliniat ca nu stie, in acest moment, daca aparatele de zbor vor fi noi sau second hand."Suntem in procedura pentru aceste noi avioane pe care trebuie sa le luam. Ma refer la inca 36 de avioane F16 pe care trebuie sa le achizitionam, astfel incat sa avem cateva escadrile functionale si capabile, aceasta capabilitate sa inlocuiasca vechile MIG-uri pe care le avem. Bineinteles ca dorinta noastra este ca aceste avioane sa fie noi. In acest moment nu pot sa comunic daca va exista aceasta posibilitate pentru achizitiona aceste aparate noi.Ceea ce pot sa va spun este ca toate procedurile pe care le avem in acest moment in derulare pentru achizitionarea urmatoarelor avioane F16, daca vor fi avioane second hand, vor fi cu upgradare in industria noastra de aparare. Deci, aceste avioane se vor face in Romania si vor fi bineinteles echipate la capabilitatile actuale", a precizat oficialul Ministerului Apararii Nationale (MApN).Les a mentionat ca Romania are nevoie de inzestrarea Armatei, pentru ca a ramas in urma "dupa o perioada foarte lunga de subfinantare a MApN pe partea de inzestrare"."Astazi avem cei 2%. Este al treilea an consecutiv in care Guvernul si-a asumat cei 2% si e nevoie sa facem inzestrare si inlocuirea sistemelor extrem de vechi pe care le avem", a adaugat Les.Citeste si Primele avioane F-16 au intrat in serviciul Fortelor Aeriene Romane (Galerie foto)