Ministrul Apararii considera ilegal decretul lui Iohannis, de prelungire a mandatului lui Ciuca

"Nu aveam cum sa nu vin si sa atac acest decret, care din punctul nostru de vedere este ilegal. Legea spune clar propune ministrul Apararii persoana, avizeaza premierul si apoi semneaza presedintele. Am pus Armata si anumiti oameni intr-o situatie dificila din lipsa dialogului.Eu documentele le-am trimis cu doua saptamani inainte de sedinta CSAT. Am incercat sa iau legatura cu domnul presedinte. S-a intamplat ca nu a avut timp. Am vorbit cu unul dintre consilieri. Am fost deschis la negociere atunci, sa vedem care este cea mai buna varianta. Nu s-a dorit", a declarat ministrul Apararii, Gabriel Les, la Digi24.Acesta mai subliniat ca in 28 de ani de la Revolutie, nu a fost prelungit mandatul de sef al Statului Major decat pentru o singura persoana."Prelungirea se face in anumite situatii. Slava Domnului ca nu suntem in astfel de situatii, nu suntem in stare de razboi", a mai spus Les.Ministerul Apararii a transmis catre Presedintie o plangere prealabila prin care cere anularea decretului de prelungire a mandatului sefului Statului Major al Apararii, urmand ca, daca Presedintia nu anuleaza decretul, sa-l atace si in contencios.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 28 decembrie, decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca, actualul sef al Statului Major al Apararii, dupa ce a respins in sedinta CSAT propunerea facuta de MApN pentru aceasta functie Premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Gabriel Les, au acuzat ca seful statului nu a avut baza legala, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN.Astfel, cei doi, precum si seful SGG Toni Grebla, au anuntat ca este in opinia lor un nou conflict juridic de natura constitutionala, astfel ca il vor reclama din nou pe Iohannis la CCR.