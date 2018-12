Ministrul Apararii nu va prelungi mandatul sefului Statului Major

Ziare.

"Nu voi prelungi acest mandat. Legea prevede un mandat de patru ani de zile cu posibilitatea prelungirii acestui mandat. Din ceea ce m-am uitat in arhivele Ministerului Apararii Nationale, a fost o singura situatie in care s-a prelungit mandatul unui fost sef al Statului Major al Apararii, Statul Major General cum era pe atunci, si-am dorit sa mentin aceeasi cutuma. (...)Stiu ce a facut pentru Armata Romaniei si ce poate sa faca. (...) Mandatul se incheie in 31 decembrie", a declarat Gabriel Les, miercuri seara, la Antena3.El a precizat ca documentele au fost transmise Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT)."Documentele, din perspectiva MApN, sunt pregatite, sunt toate facute, sunt trimise la CSAT. Eu cred ca dl. Ciuca mai are multe de spus in Armata Romaniei si eu cred ca va ramane alaturi de Armata Romaniei chiar daca i se incheie acest mandat", a aratat ministrul Apararii.Pe 29 decembrie 2014, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Statului Major, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.