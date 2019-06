Ministrul Les l-a dat afara pe secretarul de stat, care a suspendat achizitia de corvete

Ziare.

Un comunicat al ministerului informeaza sambata ca Les "a dispus demararea, in perioada curenta, a unui amplu proces de evaluare a activitatii diferitelor structuri ale MApN, ce vizeaza eficientizarea activitatii institutiei".Ca urmare, din primele concluzii s-a reliefat "necesitatea relansarii si reenergizarii activitatii manageriale a departamentului responsabil de activitatea de inzestrare. In acest context, ministrul Apararii Nationale a decis ca oportuna eliberarea din functie a domnului Andrei Ignat, secretar de stat al Departamentului pentru Armamente , propunere ce a primit avizul premierului", adauga documentul citat.In finalul acestuia se arata ca decizia politica de asigurare a nivelului de 2% din PIB pentru Aparare trebuie sa fie transpusa "intr-o maniera dinamica la nivelul structurii ce gestioneaza programele majore de inzestrare ale Armatei Romaniei", crede ministrul Les.Andrei Ignat este cel care a decis, in ianuarie, sa suspende procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale , dupa ce a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel asupra unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii.B.B.