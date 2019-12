Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala a fost modernizat. Ce amenzi risca soferii care merg pe linia dedicata STB

Ziare.

Primaria a creat si cateva sute de locuri de parcare de-a lungul bulevardului.Astfel, intre Apaca si pana aproape de Cora Lujerului, dar si intre strazile Dealul Tugulea si Cetatea de Balta, pe sensul de mers catre Autostrada Bucuresti Pitesti, primaria a amenajat o banda unica, delimitata de stalpi galbeni, care poate fi folosita doar de mijloacele de transport in comun STB.Pentru amenajarea benzii unice au fost desfiintate locurile de parcare de pe margine, care erau, de fapt, ilegale, a declarat primarul sectorului 6 primarul Gabriel Mutu."Sunt cele mai importante elemente care, cred eu, ca fac ca traficul pe bulevardul Iuliu Maniu sa fie mult mai fluid si care ii disciplineaza, intr-un fel sau altul, pe cei care nu intelegeau ca pe acest boulevard trebuie sa il tranzitezi, nu sa blochezi traficul. (...)Avem peste 1.200 de locuri de parcare noi si am creat locuri de parcare de tip 'park and ride', pentru cei care vor sa tranziteze sectorul 6", a spus Gabriel Mutu, pentru TVR 1.Foarte important de stiut de soferi este faptul ca daca circula pe banda rezervata autobuzelor risca o amenda de cel putin 870 de lei.Masura a intrat in vigoare de joi, 19 decembrie 2019.