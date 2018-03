Scandalul iepurilor giganti din Bucuresti: Primarul Sectorului 6 a anulat comanda si arunca vina pe firma care i-ar fi pus fara drept in scoli

Ziare.

Edilul a transmis ca a fost anulata comanda lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, precizand ca respectivul contract nu a fost inca semnat chiar daca iepurii au fost transportati in gradinite."Apreciez implicarea cetatenilor si a celor din mass-media, in legatura cu toate aspectele administrarii comunitatii. Nu cunosc toate achizitiile desfasurate la nivelul directiilor Consiliului Local Sector 6. In urma sesizarilor, am verificat situatia de la Administratia Scolilor Sector 6, am inteles ca nu a fost semnat contractul de inchiriere si am dispus corectarea acestei erori si anularea comenzii lansate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice", a transmis primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.Intr-o interventie la Antena 3, Gabriel Mutu a precizat ca iepurii urmau sa fie amplasati in mai multe gradinite, dar ca nu stie despre care este vorba."Faptul ca erau dispusi sa achizitioneze aceste produse pentru 60 de zile la suma indicata si pe mine m-a deranjat avand in vedere ca avem alte lucruri de facut, nu sa inchiriem iepurasi. Societatii care intre timp dusese acesti iepurasi prin gradinite i s-a solicitat sa mearga sa ii ia", a spus Mutu.Amintim ca scandalul a pornit dupa ce pe Facebook a fost postata o imagine cu acesti iepuri. Internatutii au sugerat ca aceasta comanda ar apartine Primariei Generale. Recorder a descoperit ca iepurii au fost comandati, de fapt, de Administratia Scolilor Sector 6, pentru a-i amplasa in mai multe gradinite din sector. Conform SEAP, fiecare iepure a fost inchiriat cu 12.000 de lei (2.500 de euro) pentru 60 de zile.A.G.