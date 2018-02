CCR: Informatiile clasificate din dosarul lui Gabriel Oprea pot fi folosite in instanta

Ce a spus CCR

Decizia CCR

Ziare.

com

Detaliile apar in motivarea CCR care a stabilit ca judecatorii pot da acces la informatii clasificate, daca acestea ar ajuta la aflarea adevarului. Era vorba de o exceptie ridicata de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.352 alin. (11) si alin. (12) din Codul de Procedura Penala, ridicata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie in dosarul fostului vicepremier Gabriel Oprea. Este vorba de cazul privind modul in care serviciul secret al Ministerului de Interne, celebrul "Doi si-un sfert", a facut mai multe achizitii din banii de filaj sau ai infomatorilor.O situatie similara se mai regaseste in doua dosare DNA, un al doilea caz privind achizitii facute la Directia de Informatii si Protectie Interna (DIPI) si in cel de la Oficiul National pentru Protectia Martorilor (ONPM).In opinia CCR, nu instanta de fond este aceea care trebuie sa solicite declasificarea totala, declasificarea partiala sau trecerea intr-un alt grad de clasificare si permiterea accesului aparatorului inculpatului la informatii."Problema informatiilor clasificate, esentiale pentru solutionarea cauzei, respectiv verificarea legalitatii administrarii unor astfel de probe, trebuie sa fi fost deja solutionata in camera preliminara, deci inainte de a se trece la faza procesuala a judecatii in fond, intrucat, in aceasta din urma faza a procesului penal, nu au cum sa mai existe probe constand in informatii clasificate inaccesibile partilor, fara a se incalca dispozitiile art. 324 - 347 din Codul de procedura penala si jurisprudenta Curtii Constitutionale in materia procedurii camerei preliminare", se precizeaza in motivare.Conform aceleiasi surse, Constitutia prevede ca "dreptul unei persoane de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit", iar "autoritatile publice au obligatia sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal". Pe de alta parte, accesul liber la informatie nu este un drept absolut, putand suferi anumite limitari in conditiile prevazute de Constitutie si de lege.Decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator, a hotarat CCR pe 18 ianuarie.CCR a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a art. 352 alin. (11) si alin. (12) din Codul de Procedura Penala, cu urmatorul continut: " (11) In cazul in care informatiile clasificate cuprinse in dosar sunt esentiale pentru solutionarea cauzei, instanta solicita, de urgenta, dupa caz, declasificarea totala, declasificarea partiala sau trecerea intr-un alt grad de clasificare si permiterea accesului la acestea de catre aparatorul inculpatului; (12) daca autoritatea emitenta nu declasifica total sau partial ori nu permite accesul la informatiile clasificate aparatorului inculpatului, acestea pot servi la aflarea adevarului numai in masura in care sunt coroborate cu fapte si imprejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente in cauza".Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma "instanta solicita" cu raportare la sintagma "permiterea accesului la cele clasificate de catre aparatorul inculpatului" este neconstitutionala.De asemenea, CCR a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma "autoritatea emitenta" din cuprinsul dispozitiilor art. 352 alin. (12) este neconstitutionala.Curtea arata, in motivare, ca solutia legislativa criticata conditioneaza folosirea informatiilor clasificate, calificate de judecator ca fiind esentiale pentru solutionarea procesului penal si cu privire la care apreciaza incidenta dreptului de informare al inculpatului, deci pe care judecatorul le califica drept probe in dosarul cauzei, de permisiunea autoritatii publice care a clasificat informatia (autoritatea emitenta) de a acorda accesul la aceste informatii.Or, protectia informatiilor clasificate nu poate avea caracter prioritar fata de dreptul la informare al acuzatului si fata de garantiile dreptului la un proces echitabil ale tuturor partilor din procesul penal, decat in conditii expres si limitativ prevazute de lege."Restrangerea dreptului la informare poate avea loc doar atunci cand are la baza un scop real si justificat de protectia unui interes legitim privind drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor sau siguranta nationala, iar decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator", motiveaza CCR.De altfel, Curtea a retinut ca insasi Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare in cadrul procedurilor penale prevede, la art.7 alin. (4), ca "Statele membre se asigura ca, in conformitate cu dispozitiile dreptului intern, decizia prin care se refuza accesul la anumite materiale [n.n. Clasificate] in conformitate cu prezentul alineat este luata de o autoritate judiciara sau poate face, cel putin, obiectul controlului judiciar".Prin urmare, Curtea a constatat ca dispozitiile art.352 alin. (11) si (12) din Codul de Procedura Penala contravin dreptului la un proces echitabil, precum si principiului unicitatii, impartialitatii si al egalitatii justitiei pentru toti.