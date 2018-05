Cum a murit politistul Gigina: Oprea impunea timpi de deplasare foarte scurti si insista "draconic" pentru punctualitate - rechizitoriu DNA

27 de agenti in strada

Avea echipaje permanente la dispozitie

In medie erau 5 deplasari zilnice

Mergea cu coloana si la vizitele private

Ziare.

com

Acest mod de lucru corespunde si situatiei din seara de 20 octombrie 2015, in cazul agentului de politie Bogdan-Cosmin, care mergea pe motocicleta in fata coloanei lui Gabriel Oprea.Politistul a stat in intersectia strazii Stirbei Voda cu Calea Plevnei, pana cand a ajuns coloana, iar apoi a accelerat catre urmatoarea intersectie, cea cu Splaiul Independentei, imprejurare in care s-a produs accidentul soldat cu decesul acestuia.Detalile apar in rechizitoriul DNA prin care fostul viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa.In seara accidentului, pe traseul coloanei lui Oprea, care venea din strada Jandarmeriei catre locuinta politicianului din zona Eroilor, aproape toate intersectiile, incepand cu cea de la Piata Pietei Libere, au fost asigurate cu agenti de politie; in total - 27 de politisti rutieri."Prin impunerea unor timpi de deplasare foarte scurti si prin insistenta draconica pentru, inculpatul Oprea Gabriel a impus echipajelor de politie rutiera un mod de lucru foarte periculos, determinand politistii rutieri sa circule cu viteze mult dincolo de limita de siguranta", acuza procurorii DNA.Potrivit DNA, Oprea ar fi dispus sa beneficieze de insotire cu echipaje de politie rutiera cu titlu permanent, ca aceste echipaje sa fie formate atat dintr-un autoturism de politie rutiera (un agent si un ofiter de politie rutiera), cat si dintr-o motocicleta a Politiei Rutiere.Politistii functionau in cadrul compartimentului special (Serviciul Operativ Special) din cadrul Brigazii de Politie Rutiera a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care asigurau insotirea coloanelor oficiale.In cadrul acestui serviciu au fost desemnati agenti care aveau ca atributii exclusive insotirea ministrului, intr-o structura permanenta care presupunea asigurarea concomitenta a 3 politisti pentru fiecare post (doua schimburi si o rezerva).Erau permanent la dispozitia ministrului, asteptand-l dupa fiecare deplasare in imediata apropiere a destinatiei.Din analiza inscrisurilor oferite de politie, Oprea realiza in medie aproximativ 5 deplasari zilnice pe parcursul carora era insotit de echipaje ale Politiei Rutiere.Spre exemplu, in intervalul 2 ianuarie - 21 octombrie 2015 s-au realizat 1.602 misiuni de insotire a deplasarilor efectuate de ministrul de Interne pe raza municipiului Bucuresti.Numarul total al acestor misiuni este de aproximativ 3 ori mai mare decat cele realizate in aceeasi perioada pentru insotirea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis (580 de deplasari), si de aproximativ doua ori mai mare decat cel corespunzator prim-ministrului, Victor Ponta (814 deplasari), demnitari indreptatiti la insotire permanenta conform prevederilor legale.Din probele administrate in cauza a rezultat ca ministrul Oprea a fost insotit in cvasi-totalitatea deplasarilor, intr-un regim rezervat de lege exclusiv presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua camere ale Parlamentului si prim-ministrului.Aceste insotiri includeau deplasarile zilnice la sediul MAI si cele saptamanale la sedintele de guvern, imprejurari care nu pot fi calificate ca "situatii deosebite, care impun deplasarea in regim de urgenta", in sensul avut in vedere de legiuitor."Totodata, Politia Rutiera a insotit deplasarile inculpatului Oprea Gabriel la destinatii cu vadit caracter privat (vizite particulare, sediile unor partide politice, restaurante, sedii ale unor televiziuni, revenirea zilnica la locuinta personala), inclusiv in afara programului de lucru si in zilele nelucratoare", mai acuza DNA.