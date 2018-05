DNA: Oprea, judecat pentru ucidere din culpa in dosarul mortii politistului Gigina. Acuzatiile de abuz in serviciu au fost clasate in baza deciziei CCR

De ce s-au clasat acuzatiile de abuz in serviciu

Dulgherul care a semnalizat groapa

Acuzatiile DNA

Ordinele ministrului

Semnalizarea rutiera, defectuoasa

Aspectele relevante ale cazului

Care sunt elementele culpabile

"Culpa" lui Gabriel Oprea

Care ar fi vina firmei

Ziare.

com

In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata afaceristul Petre Mazilu si societatea administrata de acesta, GENERAL MPM ImpexSRL, pentru acuzatiile de ucidere din culpa. Este vorba de firma care a sapat groapa in care a cazut cu motocicleta Bogdan Gigina.Acesta este cel de-al doilea dosar in care Gabriel Oprea a fost trimis in judecata. Fostul vicepremier mai este judecat in dosarul achizitiei unui autoturism de lux din fondurile DIPI.Procurorii DNA au aratat ca au clasat acuzatiile de abuz in serviciu, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, in cazurile lui Gabriel Oprea si Tiberiu Nitu, fost procuror general al Romaniei. Motivul: cei doi fusesera pusi sub acuzare pentru incalcarea unui regulament, aprobat prin hotarare de guvern, fiind vorba de legislatie secundara.Oprea fusese cercetat pentru doua infractiuni de abuz in serviciu, iar Nitu pentru complicitate la abuz in serviciu."Cu privire la faptele de abuz in serviciu (sub forma autoratului, respectiv a complicitatii) retinute in sarcina ultimilor doi mentionati, pe parcursul urmaririi penale a aparut Decizia nr. 406/2017 a Curtii Constitutionale care a dus la abrogarea partiala a infractiunii de abuz in serviciu, in sensul cadoar incalcarea acelor atributii de serviciu prevazute de legislatia primara (lege ori ordonanta a guvernului) poate constitui element material al infractiunii de abuz in serviciu, nu si incalcarea unor alte acte normative, cum sunt hotararile Guvernului", explica DNA ordonanta de clasare.Procurorii au mai aratat ca avand in vedere ca, in situatia de fata, dispozitiile legale incalcate au fost cele prevazute de art. 223 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia de drumurile publice, regulament care a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1391/2006, asadar sunt din legislatia secundara (hotarare a Guvernului), in cauza nu mai sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu.Procurorii au mai clasat acuzatiile si in cazul unui angajat de la General MPM, Adrian Corcodel, care fusese cercetat pentru ucidere din culpa.Motivul: acesta a fost pus de sefii sai sa realizeze semnalizarea rutiera a gropii, desi avea pregatirea de dulgher."Fata de modalitatea total defectuoasa in care s-a realizat, in cadrul persoanei juridice inculpate General MPM Impex SRL, pregatirea profesionala a lui Corcodel Adrian cu privire la modalitatea in care trebuia conceputa si realizata semnalizarea rutiera, (tinand cont si de pregatirea sa profesionala, aceea de dulgher), nu se poate retine culpa acestuia in producerea accidentului rutier", mai arata DNA.Procurorii DNA au dat detalii cu privire la intregul dosar.Totul incepe in seara de 20 octombrie 2015, atunci agentul de politie Gigina Bogdan-Cosmin, in varsta de 28 de ani, a fost implicat intr-un accident de circulatie pe o strada din Bucuresti, in urma caruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrala, consecinta a unui traumatism cranio-cerebral si facial cu fractura craniana, leziuni care au cauzat decesul.La momentul producerii accidentului, victima facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Oprea, care preceda in trafic autoturismul in care se afla ministrul.La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea se deplasa catre locuinta sa.Potrivit rechizitoriului, accidentul rutier care a determinat decesul politistului rutier s-ar fi produs ca urmare a nerespectarii, de catre Gabriel Oprea (la acea data ministru al Afacerilor Interne), Petre Mazilu (administrator si unic asociat al General MPM Impex SRL) si General MPM Impex SRL, a dispozitiilor legale si a masurilor de prevedere pentru exercitarea unor activitati (activitatea de insotire a ministrului de catre politisti rutieri in cazul celui dintai, respectiv activitatea de realizare a unor lucrari in carosabil in cazul celor din urma)."Concret, incepand cu preluarea, la inceputul anului 2014, a functiei de ministru al afacerilor interne, inculpatul Oprea Gabriel a dispus - cu incalcarea dispozitiilor legale privind insotirea demnitarilor de catre politia rutiera - insotirea sa permanenta de catre un dispozitiv de politie rutiera, iar din luna iunie 2015 a dispus ca din acest dispozitiv sa faca parte si un politist rutier motociclist", acuza DNA.In acest mod, Oprea si-ar fi conferit, in mod discretionar, "drepturi" neprevazute de cadrul legal, "drepturi" a caror exercitare a presupus punerea unor politisti rutieri in situatii de risc sporit, si totodata a impus ca deplasarea echipajelor de politie rutiera sa se faca in regim de viteza sporita."Pe cale de consecinta, inculpatul Oprea Gabriel a pus politistii rutieri care au executat aceasta activitate de insotire intr-o situatie permanenta de risc sporit, obligandu-i sa participe la o activitate cu un potential ridicat de producere de evenimente rutiere", arata procurorii.Referitor la Petre Mazilu si General MPM Impex SRL, a rezultat ca acestia, cu incalcarea dispozitiilor legale privind executarea semnalizarii rutiere, nu ar fi luat masuri pentru instruirea angajatilor cu privire la modalitatea corecta de realizare a semnalizarii rutiere aferente lucrarilor executate partea carosabila si au pus la dispozitia angajatilor semne rutiere realizate artizanal, neconforme standardelor de siguranta, ""."Potrivit probelor administrate in rechizitoriu a rezultat faptul ca inculpatii Oprea Gabriel, Mazilu Petre si General MPM Impex SRL au prevazut posibilitatea producerii unui accident rutier letal, insa au socotit fara temei ca un astfel de rezultat nu se va produce", mai arata DNA.Concret, in cauza s-au analizat urmatoarele aspecte relevante:- la momentul producerii accidentului, victima facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului de interne Oprea Gabriel,- in momentul imediat anterior producerii accidentului, victima circula cu o viteza de 84 km/h, in conditii de vizibilitate redusa determinate de intuneric si ploaie,- dinamica producerii accidentului si lipsa unor manevre de franare determina concluzia ca victima nu a vazut obstacolele de pe carosabil (amenajarile rutiere temporare) inainte de a intra in contact cu primul dintre acestea.Fata de aceste elemente de fapt, DNA a verificat caracterul "ilicit si culpabil" al urmatoarelor actiuni care au dus la decesul victimei:1. prezenta victimei ca motociclist intr-o coloana oficiala;2. viteza de deplasare si neadaptarea acesteia la conditiile meteorologice;3. modalitatea deficitara de semnalizate a obstacolelor existente pe carosabil.respectiv prezenta victimei ca motociclist intr-o coloana oficiala, viteza de deplasare si neadaptarea acesteia la conditiile meteorologice, a rezultat ca aceste activitati ar fi fost determinate si ca ii sunt imputabile lui Gabriel Oprea."Concret, conform probelor administrate, se retine ca fostul ministru de interne Oprea Gabriel este cel care a impus, folosindu-se de ascendentul conferit de functia sa si conferindu-si in mod discretionar drepturi neprevazute de cadrul legal ce reglementeaza insotirea demnitarilor, ca deplasarea sa se faca cu viteza foarte ridicata, cauza care a contribuit la producerea accidentului rutier care a dus la decesul victimei Gigina Bogdan-Cosmin", acuza DNA.a accidentului rutier, respectiv modalitatea deficitara de semnalizare a obstacolelor existente pe carosabil, a rezultat ca aceasta cauza a accidentului este imputabila societatii comerciale General MPM Impex (care executa pe suprafata carosabila o lucrare la instalatia subterana de gaze naturale) si lui Mazilu Petre, administratorul societatii comerciale."A rezultat ca semnele de circulatie nu erau reflectorizante si ca erau amplasate la aproximativ 11,5 metri inainte de zona lucrarilor. Potrivit prevederilor legale, semnele de circulatie trebuiau sa fie reflectorizante.Obligatia de a asigura si folosi semnalizare reflectorizanta si de a o amplasa potrivit prevederilor normative in materie revine administratorului firmei General MPM Impex S.R.L. Mazilu Petre", arata DNA.In vederea repararii pagubelor produse prin comiterea infractiunilor care fac obiectul cauzei, procurorii au dispusI.S.