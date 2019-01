Dosarul mortii lui Bogdan Gigina a fost retrimis la DNA

Ziare.

Initial, DNA a trimis acest dosar spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa Instanta suprema si-a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Sectorului 1. Ulterior, Judecatoria Sectorului 1 a trimis dosarul la Tribunalul Bucuresti.Gabriel Oprea a fost trimis in judecata, alaturi de societatea General MPM Impex SRL si administratorul acesteia, Petre Mazilu, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa."In seara de 20 octombrie 2015, agentul de politie Gigina Bogdan-Cosmin, in varsta de 28 de ani, a fost implicat intr-un accident de circulatie pe o strada din municipiul Bucuresti, in urma caruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrala, consecinta a unui traumatism cranio-cerebral si facial cu fractura craniana, leziuni care au cauzat decesul. La momentul producerii accidentului, victima Gigina Bogdan-Cosmin facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Oprea Gabriel, care preceda in trafic autoturismul in care se afla ministrul. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa catre locuinta sa", arata DNA.Conform procurorilor, accidentul rutier care a determinat decesul politistului Gigina s-a produs ca urmare a nerespectarii de catre Gabriel Oprea, Petre Mazilu si General MPM Impex SRL a dispozitiilor legale si a masurilor de prevedere pentru exercitarea unor activitati - activitatea de insotire a ministrului de catre politisti rutieri in cazul lui Oprea, respectiv activitatea de realizare a unor lucrari in carosabil in cazul firmei si administratorului acesteia.DNA sustine ca Gabriel Oprea i-a pus pe politistii rutieri care au executat aceasta activitate de insotire intr-o situatie permanenta de risc sporit, obligandu-i sa participe la o activitate ce avea un potential ridicat de producere a unor evenimente rutiere.Procurorii mai spun ca Gabriel Oprea este cel care a impus, folosindu-se de ascendentul functiei sale si conferindu-si in mod discretionar drepturi neprevazute de cadrul legal ce reglementeaza insotirea demnitarilor, ca deplasarea sa se faca cu viteza foarte ridicata, ceea ce a contribuit la producerea accidentului rutier care a dus la decesul politistului.