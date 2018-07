Exclusiv Comunicarile radio din dosarul mortii politistului Gigina: "Bogdane, mergi si fa bresa, mergi pe contrasens, fa bresa!"

"Bogdane, mergi si fa bresa, mergi pe contrasens, fa bresa!",

"Bogdane, intre benzile 2-3, intre benzile 2 si 3!"

"Scoate, scoate banda 3! Contrasensu'! Contrasensu', banda 3! Scoate-i!"

Discutii desecretizate

"Opreste contrasensu' ca venim in scurt"

"Venim cu presiune"

"Moto, mergeti cat puteti avansat, cat puteti"

Declaratia unui ofiter de politie

Traseele vicepremierului

Martor: 180 km/h pe DN1!

"Am incredere ca justitia va fi dreapta"

Acest lucru rezulta din comunicarile radio efectuate de catre politisti pe canalul Politiei Rutiere si inregistrate de Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia Comunicatii si Tehnologia Informatiei.Detaliile sunt din dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina . Cazul a ajuns din luna iunie pe masa magistratilor de la Judecatoria Sectorului 1.Erau o parte din ordinele pe care Bogdan Gigina le primea in casca, atunci cand conducea motocicleta.Comunicarile dintre agentii de la Politia Rutiera dezvaluie ca au existat numeroase cazuri in care echipajul de insotire a lui Gabriel Oprea nu cunostea, la momentul pregatirii deplasarii, destinatia spre care urmau sa mearga, precum si cazuri in care aceasta destinatie a fost schimbata in cursul deplasarii.Procesele-verbale ale discutiilor au fost clasificate initial secret de serviciu, dar au fost desecretizate la solicitarea procurorului DNA care l-a anchetat pe Oprea. Stenogramele sunt acum intr-un volum aflat in arhiva Judecatoriei Sectorului 1.Pentru a intelege mai bine aceste discutii, dintre politistii rutieri, trebuie aratat ca pe langa agentii care-l insoteau pe Oprea, alti subofiteri erau in dispozitiv pe traseu. De exemplu, in seara de 20 octombrie 2015, cand s-a produs accidentul care a provocat moartea lui Bogdan Gigina, dispozitivul a fost format din 27 de politisti aflati in intersectiile de pe traseu.Practic, politistii care erau in coloana oficiala discutau si se sincronizau cu sefii lor din centrala si cu agentii rutieri de pe teren. Oprea era insotit in permamenta de un autoturism de politie rutiera - cu un agent si un ofiter de politie rutiera - cat si de o motocicleta a Politiei Rutiere.Evident, un rol important il avea motociclistul care mergea in fruntea coloanei.- "SP12, opreste ca venim in scurt. Opreste contrasensu' ca venim in scurt."- "Tine! Tine-l acolo, tine-l acolo!"- "Atentie! Ne incadram acum pe contra, catre dumneavoastra. I423, va rog sa nu mai permiteti pe centrala!"- "I4262, tineti-i si venim noi pe contra. Acum ne incadram catre dumneavoastra!"- "B215, VELA (), pentru I490 ne grabim."- "Axu' Uranus venim cu presiune. In acest moment depasim RO Vulcanescu."- "48, vezi ca venim pe contra. 48, creeaza-ne o bresa!"- "VELA, ne grabim cu 604 () . Ne grabim."- "Hai ca venim pe contra. I489, venim pe contra."- "Da, confirm. Venim cu presiune."- "VELA, B215, punct final K498. Ne grabim."- "Venim cu presiune. Depasiti SR 27-2."- "Scoate-i p-astia d-aici!"- "Parca era vorba ca ne asigurati si noua contrasensu'! Nu tre' sa dau eu peste ei!"- "Tine-i. Tine-i, tine-i. Tine-i!"- "Da-l p-ala la o parte!"- "VELA, 8800, din aliniament 604, sa cunoasca: venim cu presiune."- "Vedeti ca venim intre sensuri. Intre sensuri."- "I 489, nu mai bagati pe Lascar (Bulevardul Lascar Catargiu- n.red.)! Opriti si venim pe contra! Tineti-i pe toti pe loc, la 93/2 acum!"- "La B 215, 604! Am rugamintea, corespondentii doar directia de avans, o sa ne grabim."- "Hai XXX XXX (numele unuia dintre agentii de politie- n.red.), mergi mult avansat, te rog, si sparge tot ce ai in fata!"- "VELA pentru 604 modificam punctul final, vom executa catre Excelsior (Clubul Excelsior, restaurantul Ministerului Administratiei si Internelor, are sediul pe strada Stirbei Voda - n.red.), prin acelasi aliniament pana la I 492, la I 492 continuam pana la Schitu Magureanu (bulevardul-n.red.) dreapta, dreapta pe Stirbei pentru Excelsior, am rugamintea - urgentam in realizarea aliniamentului."In aprilie 2015, atunci cand coloana nu era insotita permanent de un motociclist, ofiterul cerea unul de la caz la caz.- "Moto, mult in fata!"- "A... stanga din DN! Rugamintea: un moto care e prin zona sa ne preia din marile bulevarde sau din I 490, pe unde..."- "Mergi in fata! Mult in fata!"- "Mult in fata! Fifi, mult in fata!"- "VELA, pentru corespondenti sa cunoasca: o sa venim cu presiune, avem Cota finala maxim 2000!"- "VELA, 604 (), F 233, urmeaza imbarcarea, posibil catre baza mica".- "Tine... tine-i! Per 3! Tache (), I 489, tine, tine tot!"- "Popa Tatu (), scoate continuu semafoare, Luterana, va rog continuu!"- "I 492 la vedere. VELA, cu 604 ne ga... ne grabim, nu se mentine Cota finala, cat putem de repede!"- "Va rog scoateti in permanenta, venim cu presiune, ne-am incadrat pe DN 2!"- "VELA, B 215 pentru K 498. Ne grabim! Ne grabim!"- "Rugaminte: axul Stirbei - scoateti mult directia de avans, o sa venim cu presiune!"- "VELA, imbarcarea 604! O sa mergem cu presiune!"- "Cand iti zic de acuma incolo sa pregatesti - pregatesti!"- "Aplica! Aplica, aplica, Dane! Depasim Gheorghe Manu! Venim cu presiune! I 489, atentie!"- "VELA, in coloana 604, 8 mobile!"In unele discutii, erau si ordinele pe care Bogdan Gigina le primea.- "Berzei (), va rog sa opriti totul din acest moment. Venim pe contra si ne creati bresa".- "Moto, mergeti cat puteti avansat, cat puteti."- "Realizam urgent, de la K498 pentru Eliade, prin marele bulevard I 490, I 426, a... Eliade, ultimul post Eliade - Radu Beller."- "Bogdane, mergi si fa bresa, mergi pe contrasens, fa bresa!"- "Da, confirm intre sensuri."- "Bogdane, intre benzile 2-3, intre benzile 2 si 3!"- "Scoate, scoate banda 3! Contrasensu'! Contrasensu', banda 3! Scoate-i!"- "Marim!"- "Moto, sa vii avansat de la 90, sa incerci sa creezi brese intre!"Unul dintre ofiterii de politie rutiera, care a primit ca misiune insotirea lui Gabriel Oprea, a dat detalii procurorilor, imediat dupa producerea accidentului, despre cum se organiza coloana oficiala in acest caz.El a explicat ca prezenta permanenta a unui motociclist in echipaj ar fi fost ceruta in luna iunie 2015, de aghiotantul vicepremierului."Eu comunicam doar cu aghiotantul, dar pentru mine acesta era vocea ministrului, pentru ca nu aveam un contact direct cu acesta (...) In general, in fiecare dimineata, il preluam pe ministru de la Opera", a povestit politistul. Fostul vicepremier are domiciliu intr-o casa din cartierul Cotroceni.El a dat detalii despre traseele pe care le avea de facut.Eu anuntam dispeceratul cu privire la ora si traseu, urmand ca fiecare ofiter de serviciu pe sectorul respectiv sa trimita lucratori BPR pe raza de competenta pentru a asigura intersectiile.Se mai intampla ca, dupa ce mi se anunta o destinatie, cand ne puneam in miscare, mi se anunta un alt punct final. Doar atunci nu mai aveam intersectiile asigurate, intrucat nu mai aveam timp. Se mai intampla acest lucru cand aflam destinatia exact cand ne puneam in miscare", a mai declarat ofiterul.Cu privire la viteza de deplasare a coloanei, de regula, aceasta era destul de ridicata."Viteza era cea necesara pentru a ajunge la destinatie la momentul pe care mie mi-l comunica aghiotantul. Pentru mine, aghiotantul ministrului era vocea ministrului, eu nu am comunicat niciodata direct cu ministrul. Existau situatii in care ni se comunicau destinatia si momentul la care trebuia sa ajungem, iar ministrul cobora la masina cu putin timp inainte de acel moment, astfel ca circulam cu viteza ridicata pentru a putea ajunge la momentul indicat", si-a continuat declaratia ofiterul.Martorul a aratat cu privire la viteza maxima ca pe DN1, dinspre Ilfov catre intrarea in Bucuresti, ar fi circulat cu aproximativ 180 km/h, iar la acel moment nu avea motociclist ca antemergator."Nu pot aprecia viteza maxima cu care ne-am deplasat in Bucuresti, acest lucru putand sa-l faca soferul masinii, dar au fost cazuri in care apreciez ca mergeam destul de. Motociclistul, de cand a inceput sa faca parte din coloana, deschidea coloana, fiind util mai ales in situatiile in care era aglomerat pe sensul nostru de mers, iar acesta ne deschidea calea, determinand autoturismele sa ne faca loc.De asemenea, in intersectiile de pe traseu care nu erau asigurate cu agenti, acesta mergea inainte si, fara a cobori de pe motocicleta, folosind semnalele luminoase si acustice, oprea circulatia din lateral si ne astepta, facilitand trecerea prin intersectii", si-a continuat declaratia ofiterul de politie.Gabriel Oprea a aratat in momentul trimiterii in judecata ca nu a beneficiat de nimic in plus fata de alti ministri de Interne, ca intotdeauna a respectat si a iubit haina militara, ca a respectat legea si ca, in toata activitatea sa de vicepremier, de ministru al Apararii si al Internelor, a fost preocupat de asigurarea unor conditii de munca mai bune pentru militari si politisti. Mesajul a fost postat pe Facebook la scurt timp de la anuntul DNA, Gabriel Oprea mai spune ca in seara de 20 octombrie 2015 venea de la o activitate de serviciu, de la o institutie a statului, si ca nu a fost o coloana oficiala, ci un dispozitiv de insotire. De asemenea, el neaga ca ar fi cerut ca deplasarile sa fie facute cu o anumita viteza." (...) nu am cerut niciodata ca deplasarile sa fie facute cu o anumita viteza. Intrebarile in legatura cu oportunitatea prezentei, in acel moment, a politistului pe motocicleta, viteza de deplasare a dispozitivului si alte elemente care privesc organizarea si planificare misiunilor trebuie adresate Politiei Rutiere, responsabila de aceste aspecte.In cadrul dosarului, procurorii au aratat ca lucrarile de la locul in care s-a petrecut accidentul nu erau semnalizate corespunzator. De asemenea, in dosar se arata ca autoturismul in care ma aflam se deplasa cu o viteza mai mica decat viteza maxima legala, ceea ce dovedeste foarte clar ca nu s-a pus problema urgentei in acea deplasare.Senatul a respins prin vot cererea de incuviintare a inceperii urmarii penale in cazul meu. Cu toate acestea, am decis sa demisionez din Parlament si m-am pus la dispozitia justitiei. Sunt un om pentru care onoarea a fost si va fi intotdeauna foarte importanta.Am incredere ca Justitia va fi dreapta si va restabili adevarul de necontestat: sunt nevinovat", mai sustine fostul vicepremier.