Familia politistului Gigina cere daune de 3 milioane de euro. DNA: Oprea si-a instrainat gratuit averea catre rude

Politia cere banii pentru motocicleta si combustibil

Sechestre asiguratorii

DNA: Instrainari fictive

Detalile apar in rechizitoriul din acest caz. Potrivit DNA, pe 1 iulie 2016, rudele lui Bogdan Gigina s-au constituit parti civile in cadrul procesului penal, solicitand daune morale in cuantum de 3 milioane de euro (aproximativ 13.496.100 de lei) si daune materiale in valoare de 43.886 de lei.Trei institutii publice au fost introduse in cauza ca parti responsabile civilmente, care ar putea plati o parte din daune, in cazul in care Oprea este gasit vinovat: Guvernului Romaniei, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerul Finantelor Publice.La data de 5 februarie 2018 s-a inregistrat la DNA cererea de constituire ca parte civila a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu suma 89.606,24 de lei, la care se adauga taxa pe valoare adaugata, pentru prejudiciul produs prin avarierea motocicletei si distrugerea echipamentului aferent acesteia.Potrivit Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti combustibilului utilizat pe parcursul misiunilor de insotire a ministrului Afacerilor Interne a fost evaluat la 61.444,11 lei (exclusiv TVA), iar contravaloarea combustibilului utilizat pentru pe parcursul misiunilor de insotire a procurorului general a fost de 17.547,80 lei (exclusiv TVA), in timp ce contravaloarea amortizarii aferente perioadei de utilizare a autovehiculelor folosite pe parcursul misiunilor de insotire a ministrului Afacerilor Interne a fost de 7.194,15 lei18. S-a ajuns astfel la un material de 86.186,06 lei in dauna Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.Procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe bunurile celor trimisi in judecata in acest dosar: Gabriel Oprea, afaceristul Petre Mazilu - cel care controla societatea care facea lucrarea drumului - si firma General MPM Impex SRL - care executa lucrarea.Procurorii DNA arata ca Oprea, "dupa momentul comiterii infractiunilor care fac obiectul prezentei cauze, a instrainat, cu titlu gratuit, catre membrii sai de familie cea mai mare parte a bunurilor imobile pe care le detinea in proprietate".In cazul unuia dintre bunurile imobile astfel instrainate, Oprea si-a rezervat un drept de abitatie viagera. Acesta confera titularului indreptatirea de a folosi in exclusivitate imobilul pe timpul vietii, insa nu are alte drepturi asupra proprietatii respective."Fata de momentul acestor instrainari (dupa demararea cercetarilor in prezenta cauza, iar in cazul celor din urma instrainari chiar dupa dispunerea efectuarii in continuare a urmarii penale fata de inculpat), de caracterul gratuit al actelor translative de proprietate incheiate, de persoanele beneficiare ale acestor liberalitati facute de catre inculpatul Oprea Gabriel (respectiv membrii de familie ai acestuia) procurorul a concluzionat ca aceste instrainari au fost facute pro causa, pentru a sustrage aceste bunuri de la masurile asiguratorii care s-ar putea lua in cauza si pentru a crea aparenta unei imposibilitati a inculpatului Oprea Gabriel de a repara prejudiciul, in eventualitatea in care acesta ar fi obligat la aceasta", arata DNA.Procurorul a arata fata de elementele de fictivitate existente cu privire la aceste instrainari, bunurile imobile aparent instrainate ar fi in realitate ale lui Oprea, astfel ca au fost luate masuri asiguratorii si cu privire la acestea.Inalta Curte a desfiintat aceste masuri asiguratorii in cazul unor imobile, care au ajuns in proprietatea fiicei lui Oprea, Ana Maria Tudor, si sotului acesteia, Alexandru Marius Tudor, si a fiului sau, Marin Gabriel Oprea.