Inalta Curte redeschide un dosar al lui Gabriel Oprea

Un fost angajat al Ministerului de Interne i-a facut lui Oprea plangere penala pentru abuz in serviciu, acuzandu-l de implicare in emiterea unor rapoarte de catre ofiterii serviciului secret al Ministerului de Interne, potrivit Digi 24. Plangerea, depusa in 2016, a fost clasata de Parchetul General la finalul anului trecut. Acum, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis redeschiderea dosarului.Judecatorii ICCJ au hotarat, printr-o decizie definitiva, sa anuleze ordonanta procurorilor de la Parchetul General de la sfarsitul anului trecut, prin care acestia clasau acuzatiile pe care fostul secretar general adjunct al MAI pana la inceptul lui 2015, Mihai Sova, i le-a adus lui Oprea.