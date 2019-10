Judecatorii resping cererea DNA de redeschidere a unei anchete de coruptie in care era vizat Gabriel Oprea

Noii sefi ai DNA au cerut redeschiderea

Dosarele lui Oprea

Ziare.com

com

E vorba de un dosar in care erau vehiculate numele lui Gabriel Oprea si al milionarilor Tiberiu Urdareanu si Dumitru Nicolae, cunoscut ca Niro.La mijloc ar fi fost o spaga de jumatate de milion de euro pe care ar fi platit-o omul de afaceri Tiberiu Urdareanu. Potrivit unor surse citate de ProTV , in urma cu 5 ani, milionarul ar fi declarat ca i-ar fi platit 500.000 de euro lui Gabriel Oprea pentru partidul pe care-l conducea atunci, UNPR, iar in schimb i s-ar fi asigurat protectie.La vremea respectiva, Gabriel Oprea a respins categoric aceste acuzatii.In prima faza, ancheta nu a confirmat acuzatiile lui Urdareanu, astfel ca procurorii DNA au clasat dosarul, pe motiv ca nu exista probe.Noii sefi ai DNA au luat decizia sa infirme aceasta solutie, pe motiv ca este netemeinica si nelegala. Dar, pentru ca investigatiile sa fie reluate, era nevoie de unda verde din partea unui judecator. Initial dosarul a fost inregistrat la Inalta Curte , dar ulterior a fost declinat la Tribunalul Bucuresti "In temeiul art. 335 alin. (4) si (41) CPP constata netemeinicia ordonantei nr. 64/C1/2019 din data de 22.05.2019 a Pachetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie prin care s-a dispus redeschiderea urmaririi penale in dos. nr. 1024/P/2015 al Pachetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie si in consecinta respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale sus-mentionate. In baza art. 275 alin. (3) CPP cheltuielile judiciare avansate raman in sarcina Statului Roman. Definitiva."In prezent, Gabriel Oprea este judecat in doua dosare DNA:- caz aflat in faza de camera preliminara, de verificare a rechizitoriului si a probelor;, cunoscut ca "Doi si-un sfert", pentru protectia demnitarilor si folosita de fostul vicepremier - caz care se judeca in sedinta secreta la Inalta Curte.