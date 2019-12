Procesul lui Gabriel Oprea in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina poate incepe

Acuzatiile DNA

Decizia a fost luata de un judecator de Camera Preliminara de la Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata. Cazul este pe rolul instantelor din mai 2018, iar de atunci a fost declinat de mai multe instante, deoarece Oprea si-a pierdut calitatea de parlamentar.Concret, Tribunalul Bucuresti a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala.In acest dosar mai sunt judecati Petre Mazilu, patronul firmei care executa lucrari in zona accidentului, dar si societatea General MPM Impex SRL, tot sub acuzatia de ucidere din culpa.Accidentul in care a murit Bogdan Gigina (28 de ani) a avut loc in 20 octombrie 2015. El facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Oprea Gabriel, care preceda in trafic autoturismul in care se afla Oprea. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa catre locuinta sa.Potrivit rechizitoriului, accidentul rutier care a determinat decesul politistului rutier Gigina Bogdan-Cosmin s-a produs ca urmare a nerespectarii, de catre fostul ministru Gabriel Oprea, de catre Petre Mazilu (administrator si unic asociat al General MPM Impex SRL) si General MPM Impex SRL, a dispozitiilor legale si a masurilor de prevedere pentru exercitarea unor activitati (insotire a ministrului de catre politisti rutieri in cazul celui dintai, respectiv activitatea de realizare a unor lucrari in carosabil in cazul celor din urma).