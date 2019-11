Judecatorii spulbera apararea lui Oprea in cazul doctoratului plagiat: Comisia a constatat intentia de frauda academica

Povestea unui plagiat

Curtea de Apel Bucuresti a motivat decizia prin care a respins, ca neintemeiata, actiunea depusa de Gabriel Oprea care cerea anularea ordinului ministrului Educatiei prin care i s-a retras titlul de doctor in drept pentru plagiat.Cazul urmeaza sa se duca la Inalta Curte, avand in vedere ca Gabriel Oprea a anuntat imediat dupa pronuntarea deciziei ca va declara recurs.Minuta instantei si desfasurarea procesului, pe portalul instantelor. Fostul vicepremier Gabriel Oprea a sustinut in 2000 lucrarea sa de doctorat, "Procedura plangerii prealabile", la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, coordonator fiind profesorul universitar Ion Neagu, fost senator PSD.Acuzatiile de plagiat privind teza de doctorat a lui Gabriel Oprea au fost lansate in iulie 2015, cand jurnalista Emilia Sercan a scris ca intreaga lucrare a acestuia nu continea niciun citat cu ghilimele, avand paragrafe si pagini intregi copiate dintr-o lucrare similara a coordonatorului sau, Ion Neagu, si, de asemenea, dintr-o lucrare a lui Constantin Turai.In iulie 2015, Consiliul National de Etica din subordinea Ministerului Educatiei a decis intr-un timp record ca suspiciunile de plagiat in cazul tezei de doctorat a lui Gabriel Oprea, pe atunci vicepremier, nu se confirma.Pe de alta parte, Marian Popescu, presedintele Comisiei de Etica a Universitatii din Bucuresti, a analizat lucrarea de doctorat a lui Gabriel Oprea, spunand ca, in mod sigur, este vorba despre un plagiat, zeci de pagini fiind "copiate integral".Comisia de experti din cadrul Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) care a analizat teza a dat verdict de plagiat in cazul acestuia.CNATDCU a respins contestatia fostului vicepremier privind verdictul de plagiat, cu 31 voturi pentru si 2 impotriva.Ministrul Educatiei, Mircea Dumitru, a semnat ordinul de retragere a titlului de doctor al lui Gabriel Oprea.Pe 25 octombrie 2016, Gabriel Oprea deschidea proces la Curtea de Apel Bucuresti si cerea anularea ordinului emis de Mircea Dumitru.In plus, el mai cerea anularea unor articole din Codul studiilor universitare de doctorat si din Regulamentul de organizare si functionare al CNATDCU, documente care erau adoptate in 2016 in baza unui HG si a unui ordin de ministru. Era vorba de prevederi care stabileau procedura de retragere a titlului de doctor.In esenta, Oprea sustinea ca cere anularea unor dispozitii care retroactivau in cazul sau, si ca teza sa ar fi trebuit verificata in baza legilor in vigoare in momentul redactarii lucrarii. El a fost inmatriculat la doctorat in anul 1996 si a sustinut public teza de doctorat in anul 2000.", a sustinut politicianul.In aceasta situatie, toata procedura administrativa de retragere a titlului de doctor ar fi fost nelegala, sustinea vicepremierul.Gabriel Oprea a respins acuzatiile ca teza sa ar fi incalcat standardele univesritare.", scria Gabriel Oprea.El a aratat ca inclusiv termenul de "plagiat" a fost definit pentru prima data prin Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, adica printr-o lege ulterioara anului 2000.In plus, politicianul a invocat mai multe critici privitoare la raportul de sinteza al Comisiei de experti CNATDCU, precum si alte neregularitati procedurale.Ministerul Educatiei Nationale si Guvernul Romaniei au depus intampinari in care au cerut respingerea ca neintemeiate a cererilor lui Gabriel Oprea.Oficialii Statului au sustinut legalitatea actelor emise si a procedurii de retragere a titlului de doctor.Dupa ce a analizat toate documentele, Curtea de Apel Bucuresti a respins in serie toate cererile lui Gabriel Oprea."Curtea subliniaza ca, desi la momentul sustinerii lucrarii de doctorat (2000), nu exista reglementata posibilitatea de a se dispune masura retragerii titlului de doctor - asa cum corect sustine reclamantul (.) - totusi, ordinul prin care i-a fost conferit titlul de doctor putea fi revocat de autoritatea emitenta/anulat de instanta, in baza dispozitiilor de drept comun (Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ), ca orice alt act administrativ.", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii precizeaza ca noua reglementare nu aduce nimic nou din perspectiva dreptului substantial, ci doar din cea a procedurii ce trebuie urmata, "ceea face ca alegatiile reclamantului) referitoare la aplicarea retroactiva a legii sa nu fie intemeiate".Magistratii au criticat inclusiv pledoaria lui Oprea, ca termenul de plagiat a fost definit in lege in 2004."Imprejurarea ca termenul dea fost pentru prima data definit prin Legea nr. 206/2004, respectiv printr-un act normativ ulterior anului 2000, nu prezinta relevanta in speta de fata.Ceea ce trebuie verificat si analizat sunt standardele si exigentele impuse de legea in vigoare la data sustinerii tezei de doctorat, indiferent daca acestea faceau sau nu referire la acest termen", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Astfel, la nivelul anului 2000, in vigoare era HG nr. 37/1999 care reglementa organizarea si desfasurarea doctoratului, care in art. 22 prevedea in mod expres ca "".Textul venea sa dea continut scopului activitatii de cercetare-dezvoltare, ce consta in dezvoltarea cunostintelor stiintifice si generarea de noi cunostinte, astfel cum reiese acesta din art. 1 alin. (2) - HG nr. 37/1999 care statuau ca: "", acest scop putand fi atins doar prin crearea unor opere originale."Prin urmare, actul normativ in vigoare la data sustinerii tezei de doctorat reglementa in mod expres si imperativ cerinta originalitatii tezei de doctorat, chiar daca nu definea si reglementa institutia", explica judecatorii.Curtea de Apel Bucuresti a respins toate criticile privitoare la procedura invocate de Gabriel Oprea.Judecatorii insista ca punctul de vedere al Comisiei de etica a Universitatii din Bucuresti cuprinde motivarea in drept, fiind indicate ca temeiuri mai multe acte normative.".Curtea a retinut ca autoritatea investita cu aceasta analiza se bucura de o larga marja de apreciere, ce presupune o libertate in decizie si actiune, posibilitatea de a alege intre mai multe atitudini posibile."In principiu, controlul jurisdictional nu poate fi exercitat asupra libertatii de apreciere lasate de legiuitor la dispozitia administratiei, in ceea ce priveste fondul actului; dimpotriva, el se poate exercita asupra formelor si procedurilor impuse organului administrativ, obligatoriu de urmat", conchide Curtea de Apel Bucuresti.Instanta arata ca Legea nr. 554/2004 ofera subiectilor de drept privat un mecanism de contencios administrativ subiectiv, in care sanctiunea juridica a anularii actului administrativ nelegal poate fi aplicata numai daca actul respectiv are efecte vatamatoare asupra dreptului subiectiv sau intersului legitim suferit de reclamant.", mai arata Curtea de Apel Bucuresti.