Oprea: Instanta arata ca nu exista nicio legatura intre exercitarea functiei de ministru si accidentul lui Gigina. Am toata increderea in justitie!

"Hotarare definitiva a ICCJ: nu exista nicio legatura intre exercitarea atributiilor de serviciu ale functiei de ministru al Afacerilor Interne, pe care o detineam in 2015 si accidentul rutier in care si-a pierdut viata politistul motociclist. Asa cum am sustinut in repetate randuri, am fost singura persoana acuzata de ucidere din culpa, aflata pe bancheta din spate a unui autoturism neimplicat intr-un accident rutier.Iata ca, Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ca nu exista un raport direct intre exercitarea atributiilor de serviciu ale ministrului Afacerilor Interne si fapta de ucidere din culpa, intrucat in atributiile ministrului nu se regasesc si atributiile efective de conducere a autoturismului (ministrul se afla in autoturism ca persoana transportata, ca urmare a functiei si calitatii detinute), precum nici cele concrete de insotire a autoturismului in care se afla de catre un dispozitiv in coloana (respectiv stabilirea directa, de o maniera efectiva a componentei numerice si individuale a persoanelor, felul de alcatuire a dispozitivului, amplasarea concreta in cadrul dispozitivului, chiar desemnarea nominala a politistului rutier Gigina Bogdan-Cosmin, indicarea concreta a vitezei de depasare si traseele de urmat), in conditiile in care, asa cum se retine in rechizitoriu in mod constant, moartea acestuia a survenit intr-un accident rutier", scrie Gabriel Oprea, pe Facebook.Fostul ministru spune ca tarii ii lipeste echilibrul, iar autoritatile sunt preocupate de agendele personale."Moartea politistului Bogdan Gigina este o tragedie. O tragedie care nu trebuie folosita de nimeni in scopuri politice sau de alta natura. Am toata increderea in justitie si am convingerea ca in acest dosar construit politic, dreptatea va invinge. Dosarul accidentului este unul din dosarele construite politic pentru ca unora le era teama de Gabriel Oprea, de nivelul la care ajunsese UNPR in vara anului 2015, de increderea de care ne bucuram - eu (32%) si partidul (10%) - in randul populatiei, de faptele care vorbeau pentru mine, de tot ceea ce am realizat de-a lungul carierei, pentru oameni. (...)Romania se afla astazi intr-o situatie dificila. In anul Centenarului, in loc de unitate, armonie, incredere, intre romani este sadita ura, dusmania, dezbinarea. Autoritatile nu construiesc, sunt preocupate de agende personale, interese, razbunari. Tara noastra este izolata politic, ii lipseste echilibrul", mai spune Oprea.Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, este, de la data de 15 iulie 2018, membru al Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Sistemul de Pasapoarte, Regim Permise, a anuntat, duminica, Christian Ciocan, directorul de comunicare al Federatiei Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania (FSDPA).Intrebat daca faptul ca fostul ministru este cercetat intr-un dosar in care se ancheteaza moartea lui Bogdan Gigina afecteaza imaginea sindicatului, Ciocan a raspuns: "Domnul Oprea a facut foarte multe lucruri bune pentru Politia Romana, asa cum au facut si alti ministri, precum Ursu sau Blaga".Oprea a fost trimis in judecata in luna mai, in dosarul in care este cercetat pentru moartea politistului Bogdan Gigina. Alaturi de el a fost trimis si administratorul firmei care executa lucrarile, precum si societatea.