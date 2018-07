Mama politistului Bogdan Gigina, despre revenirea in politica a lui Gabriel Oprea: Tu nu intelegi ca esti un criminal?

Ziare.

"Gabriel Oprea, tu nu intelegi ca esti un criminal, ca ai distrus vieti, ai calcat in picioare destine, ca locul tau nu mai poate fi intre oameni, pentru ca tu nu te numesti om?", a scris Carmen Gigina, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Ea spune ca a citit transcrierile convorbirilor de pe statiiile de emisie receptie ale Brigazii de Politie Rutiera si a constatat existenta unor abuzuri si relateaza cum "copila domnului Gabriel Oprea" ii descrie situatia lor familiala."Dupa doi ani si jumatate au fost in sfarsit desecretizate convorbirile existente pe statiile de emisie receptie ale Brigazii de Politie Rutiera. Citindu-le, ne-am ingropat copilul. Pentru a cata oara? Stiam de la Bogdan de aceste abuzuri care se faceau zilnic, dar... citind amanunt, am inteles cat de mult ne-a protejat copilul nostru.Citesc stupefiata pe Messenger cum copila domnului Gabriel Oprea imi descrie situatia lor familiala... CAT DE GREU LE ESTE, CATA LIPSA DE ARMONIE. Citesc si nu pot sa cred! Mi-as dori ca acesti copii sa traiasca in preajma noastra o zi si poate... asa vor intelege ce traim noi si cat de distrusa este familia noastra", povesteste Carmen Gigina.Ea il numeste pe fostul vicepremier Gabriel Oprea criminal si distrugator al unui minister, adresandu-i-se in mod direct si transmitandu-i ca locul lui nu este printre oameni, pentru ca nu este om."Acum cateva seri deschid televizorul si fata lui Gabriel Oprea ocupa ecranul. Criminalul copilului meu, distrugatorul unui minister condus si lasat in haos, vine la TV sa ne spuna cat de capabil si de devotat este intr-o functie de conducere? Gabriel Oprea, tu nu intelegi ca esti un criminal, ca ai distrus vieti, ai calcat in picioare destine, ca locul tau nu mai poate fi intre oameni, pentru ca tu nu te numesti om", a spus mama politistului Bogdan Gigina.Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anuntat, in urma cu aproape doua saptamani, ca revine in politica si relanseaza UNPR , urmand ca el si partidul sa mearga "pe cale dreapta, dar foarte grea".In 8 iunie, instanta suprema a decis ca dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina sa fie trimis Judecatoriei Sectorului 1 din Capitala.Vineri, la instanta suprema a avut loc primul termen in camera preliminara in dosarul privind moartea politistului, iar Oprea si-a sustinut din nou nevinovatia, spunand ca este singurul om din Romania care este trimis in judecata pentru ucidere din culpa din postura de pasager pe bancheta din spate a masinii.El a postat atunci si un lung mesaj pe Facebook, in care vorbeste despre dosarele sale penale, sustinand ca a ajutat intregul sistem de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ca este un om de onoare, dar ca "in pomul cu roade se da cu pietre", precum si despre partidul pe care l-a fondat - UNPR.