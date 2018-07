Marturiile politistilor-motociclisti din coloana lui Oprea: "Chiar cand aveam 220 km/ora, masina de insotire imi facea flash-uri sa maresc viteza"

Mai tare decat presedintele!

In acest registru se consemneaza, intre altele, locul si momentul plecarii si locul si momentul sosirii dispozitivului de politie rutiera care il insotea pe fostul vicepremier.Din analiza acestor inscrisuri a rezultat ca Oprea realiza in medie aproximativ 5 deplasari zilnic pe parcursul carora era insotit de echipaje ale politiei rutiere. Spre exemplu, in intervalul 02 ianuarie - 21 octombrie 2015, s-au realizat 1.602 misiuni de insotire a deplasarilor efectuate de Oprea pe raza municipiului Bucuresti.Numarul total al acestor misiuni este de aproximativ trei ori mai mare decat cele realizate in aceeasi perioada pentru insotirea presedintelui Romaniei () si de aproximativ doua ori mai mare decat cel corespunzator prim-ministrului (), demnitari indreptatiti la insotire permanenta conform prevederilor legale.Registrul evidenta delegatii este una dintre probele-cheie din dosarul in care Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina. Cazul a ajuns din luna iunie pe masa magistratilor de la Judecatoria Sectorului 1. Marturiile martorilor sunt in mai multe volume din dosarele ajunse in arhiva instantei.Mai multi ofiteri de politie avand functii de conducere in cadrul Directiei de Politie a Municipiului Bucuresti si a Brigazii de Politie Rutiera au confirmat la DNA ceea ce era in Registru.", a explicat seful Serviciului Operativ Special din cadrul Brigazii Rutiere. Acesta a mai precizat ca din 2005-2006, ministrii de Interne beneficiau de un echipaj de politie rutiera, format dintr-un agent de politie si autoturism, din cadrul Serviciului Operativ Special.Asta pana in 2014, atunci cand ministru a fost numit Oprea. In acel moment, aghiotantul care se ocupa de protectia ministrului a solicitat ca in echipaj sa se gaseasca si un ofiter de politie. Din iunie-iulie 2014, aghiotantul a mai cerut in echipaj si un motociclist.Una dintre marturile cheie din dosar, este cea data de unul dintre politistii- motociclisti care mergeau ca antemergator al coloanei lui Oprea. "Eu mi-am desfasurat activitatea pana pe 21 septembrie, cred, data la care am fost implicat intr-un accident la intrarea in Piata Victoriei, fiind accidentat si intrand in concediu medical. Am fost inlocuit de Bogdan Gigina", isi incepe marturia agentul de politie.Cu privire la viteza de deplasare in timpul insotirii lui Oprea, martorul a aratat ca aceasta era deosebit de ridicata, in sensul ca trebuia sa ajunga la anumite destinatii in intervale de timp din ce in ce mai scurte."Pentru a putea ajunge la destinatie la ora fixata, am circulat prin Bucuresti si cu viteze de 150 km/ora.Nu cunosc motivul pentru care ne grabeam asa tare, dar am inteles ca domnul Oprea Gabriel aterizase la o baza aeriana cu elicopterul si trebuia sa ajunga repede la unitatea SRI din Baneasa., lucru pe care ofiterul, cred ca XXX XXX (numele ofiterului de politie-n.red), mi l-a transmis si verbal prin statie", a povestit politistul motociclist.Politistul a aratat ca a efectuat activitate de insotire si pentru alte coloane oficiale, cum ar fi delegatii venite din strainatate, dar ca vitezele de deplasare erau mai mici decat in cazul insotirii lui Oprea. El a dat detalii si despre ce trebuia sa faca motociclistul din fata coloanei si cat de primejdioasa era misiunea sa."Arat ca eu imi adaptam viteza si in functie de viteza masinii de politie din spatele meu, in sensul ca imi dadeam seama cand aceasta accelereaza, acest fiind pentru mine un semn ca trebuie sa maresc viteza. De regula, intersectiile de pe traseu erau asigurate cu agenti de politie care opreau traficul de pe strazile adiacente.Arat ca si in situatiile in care intersectiile erau asigurate cu agenti din teren, noi, motociclistii mergeam mai repede pentru a ajunge in intersectie inaintea coloanei, pentru a ne asigura ca aceasta poate trece nestingherita.Arat ca in majoritatea cazurilor, cand circulam pe strazi cu sens dublu,Agentii din intersectii incercau sa fluidizeze traficul in sensul nostru de mers, insa acest fapt de obicei nu ne ajuta intrucat noi, mergand cu viteza mare, ajungeam oricum in spatele autoturismelor de pe acest sens si trebuia sa le devansam, chiar daca acestea mergeau cu o viteza de 50 km/h. In schimb, circuland pe contrasens, practic obligam vehiculele care circulau din sens opus sa devieze in lateral si sa ne faca loc, in acest fel viteza nefiindu-ne limitata", a declarat agentul de politie.Un alt motociclist, care era rezerva in coloana lui Oprea, a fost cateva sapatamani antemergator pentru ministru. "Eu, ca motociclist, am circulat si cu viteze de 120 sau 130 km/ora, viteza mea era determinata de situatii precum faptul ca masina de insotirea se apropia de mine iar eu, pentru a pastra o distanta de siguranta, eram nevoit sa accelerez pentru a ma indeparta de ea ori, uneori, trebuia sa ma grabesc catre intersectiile neasigurate de agenti pentru a dirija traficul in asa fel incat sa asigura trecerea fluenta a coloanei. Nu retin ca ofiterul sa imi fi comunicat prin statie aspecte cu privire la viteza de deplasare.", a declarat acesta.Un alt agent de politie care conducea motocicleta din coloana a arata ca aghiotantul le transmitea atat locatia, cat si ora la care trebuia sa ajunga. "In functie de aceste date si de momentul la care ne puneam in miscare, care depindea de momentul in care ministrul cobora la masina, noi ne adaptam viteza de deplasare, sa ajungem la momentul care ni se comunica. Noi circulam in asa fel incat sa respectam dispozitiile primite. Nu retin sa nu fi reusit acest lucru", a declarat martorul.El a dat detalii si despre ce viteza prindeau uneori. "Pe DN1, insotind coloana ministrului de Interne,. In intersectie incetineam, asteptand apropierea masinii de insotire si a masinii ministrului, dupa care acceleram din nou catre urmatoarea intersectie", a declarat omul legii.Despre viteze similare a declarat si un alt motociclist care era antemergetor pentru Oprea, viteze de 80-90 km/ora in Bucuresti, iar pe DN1 si cu viteze de 120 sau 130 km/ora.. Cand spun ca la domnul Oprea Gabriel se circula sub presiune, ma refer la faptul ca ofiterul de politie comunica prin statie fraze de genul, verifica prin statie daca toti agentii din teren sunt in posturi si transmitea ca in nici o intersectie sa nu lipseasca agentii din posturi. Aceste indicatii ale ofiterilor le auzeam prin statie si cand eu executam alte misiuni", a declarat martorul, la DNA.Unul dintre adjunctii sefului Brigazii Rutiere a povestit la DNA ca in 2014 s-a intocmit un plan cadru, plan cadru care prevedea ca, la solicitare, se va folosi si un motociclist pentru insotirea ministrului de Interne.Altfel, in conditii de ploaie usoara sau ploaie mocaneasca, nu exista vreun impediment pentru a circula cu motocicleta, cu atat mai putin pe cele noi, care au dispozitive tehnice mai avansate si care sunt mai grele si mai stabile", a explicat ofiterul.Gabriel Oprea a aratat in momentul trimiterii in judecata ca nu a beneficiat de nimic in plus fata de alti ministri de Interne, ca intotdeauna a respectat si a iubit haina militara, ca a respectat legea si ca, in toata activitatea sa de vicepremier, de ministru al Apararii si al Internelor, a fost preocupat de asigurarea unor conditii de munca mai bune pentru militari si politisti.Mesajul a fost postat pe Facebook la scurt timp de la anuntul DNA. Gabriel Oprea mai spune ca in seara de 20 octombrie 2015 venea de la o activitate de serviciu, de la o institutie a statului, si ca nu a fost o coloana oficiala, ci un dispozitiv de insotire. De asemenea, el neaga ca ar fi cerut ca deplasarile sa fie facute cu o anumita viteza.