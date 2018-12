De ce liderii PSD nu denunta si protocoalele semnate de "Doi si-un sfert" cu procurorii?

Sprijinul DIPI

Protocolul DIPI-PG

Sursa: Protocolul cu Parchetul General

Potrivit parlamentarului USR, singurul lucru care i-a deranjat pe liderii PSD a fost acela ca, pe baza protocolului cu SRI, serviciul de informatii a colectat date despre fapte de coruptie in care erau implicati lideri social-democrati. El da exemplul Departamentului de Informatii si Protectie Interna, serviciul secret al Ministerului de Interne, celebrul "Doi si-un sfert".Asta in contextul in care, in protocolul din 2015, semnat intre DIPI si Parchetul General, se prevede obligatia procurorilor de a comunica in maxim 30 de zile modul de valorificare a informatiilor, termenul fiind la jumatate comparativ cu protocolul similar cu SRI.O alta prevedere explicita arata ca, prin structurile specializate, DIPI acorda sprijin pentru: "desfasurarea activitatilor necesare punerii in aplicare a prevederilor Codului de Procedura Penala, care implica utilizarea mijloacelor tehnice specifice"."Tocmai de aceea, PSD a atacat la CCR protocolul cu SRI, cu scopul evident de a elimina din dosarele lor de coruptie informatiile incriminatorii colectate pe baza protocoalelor. Insa, pentru ca DIPI nu a fost implicat in mod real in lupta impotriva coruptiei, PSD nu este interesat de protocolul semnat de acestia cu Parchetele", acuza deputatul USR intr-un comunicat remis joiPotrivit lui Lucian Stanciu Viziteu, "Doi si-un sfert" a semnat cu Parchetul General si cu PNA protocoale secrete inca din 2005, protocoale care au fost cunoscute de intreaga conducere PSD si care au fost reinnoite in ultimii 13 ani, inclusiv de catre Gabriel Oprea si Tiberiu Nitu, "adica un fost lider social-democrat si un procuror-sef numit de acelasi PSD"."Daca DIPI ar fi sustinut activitatea parchetelor in zona de anticoruptie, probabil ca liderii PSD ar fi atacat la CCR si aceste protocoale. Nu au facut acest lucru pentru ca DIPI nu s-a implicat aproape deloc in lupta impotriva coruptiei, iar astazi serviciul esteprin faptul ca numirea directorului este facuta politic de catre ministrul de Interne", spune Viziteu.I.S.