Fiul lui Gabriel Oprea a fost angajat pe ascuns timp de doua luni la Ministerul Agriculturii

Tanarul de 23 de ani s-ar fi ocupat de activitati ce au tinut de asigurarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, potrivit unor surse din minister citate de G4Media.ro Ministerul Agriculturii a transmis un raspuns oficial in acest sens, precizand ca fiul lui Oprea a fost angajat temporar al institutiei."In perioada 01 mai - 01 iulie 2019, domnul Gabriel Marin Oprea a fost angajat temporar al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, indeplinind activitati specifice privind organizarea de evenimente pe perioada asigurarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE si implementarea strategiei de organizare comuna a pietei conform regulamentelor europene si cadrului legislativ national", se arata intr-un raspuns transmis G4Media.ro de minister.Sursa citata mai noteaza ca Gabriel Marin Oprea a incercat sa se angajeze in acest minister chiar si la inceputul anului, insa dupa ce presa a relatat despre concurs, acesta a fost anulat, iar pozitia a fost blocata.Fiul fostului ministru nu prea venea la munca, insa in acest mod ar fi incercat Gabriel Oprea sa isi maturizeze copilul."A fost angajat pe pile, venea cand voia si pleca cu mult timp inainte de terminarea programului. Lucra direct cu secretarul general din minister, Constantin Ilie Aprodu, si el un apropiat al lui Gabriel Oprea. (...) Ne era vorba de bani, Gabriel Oprea credea ca asa se maturizeaza fiul sau, un copil crescut cu totul la dispozitie.Credea ca asa mai renunta la fete, cluburi si masini. Asta spuneau chiar apropiatii secretarului general Ilie Aprodu, care stiau de la acesta. Este haios, dar asta este adevarul. Gabriel Oprea isi maturizeaza fiul pe bani si functii publice. Functie care putea fi ocupata de un copil cu adevarat muncitor, care avea nevoie de un salariu ca sa-si plateasca lunar chiria", a explicat o sursa din Ministerul Agriculturii.